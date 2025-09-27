RAZGOLITILA SE ENA ČOLIĆ PA SE POPELA NA PEJU! Vreli kadrovi sa mora zapalili mreže, pogledajte samo ove poze
Ena Čolić proslavila je 32. rođendan u društvo momka Jovana Pejića Peje, a ona je sada objavila i atraktivne fotografije sa plaže.
Ena i Peja uživali su zajedno na moru, a koliko im je bilo lepo hteli su da dočaraju i setom fotografija. Peja je svoju devojku podigao u naručje i tako su pozirali u plićaku, da bi kasnije mogli da vidimo i njihov strastveni poljubac.
Nakon toga, dok su čestitke za rođendan samo pristizale, Ena je pozirala na ležaljci u srebrnom bikiniju i tom prilikom pokazala izvajanu figuru.
- Mala sirena - napisala je ona u opisu fotke.
Zajedno uživaju na Kipru
Inače, Ena je trenutno na Kipru zajedno sa dečkom Jovanom Pejićem Pejom, a sve je iznenadila svojim novim provokativnim slikama.
Ena i Peja i se ne razdvajaju od kako su izašli iz rijalitija, a Čolićeva je sada podelila sliku sa novom frizurom.
Evo koliko je Ena starija od Peje
Javnost se posebno interesuje za detalje iz Eninog života i njene biografije. Naime, mnogi su se pitali koliko ima godina, jer svima deluje mnogo mlado, a zapravo Čolićeva ima 32 godine.
Inače, Jovan Pejić ima 25 godina, pa je tako Ena od njega starija 7 godina.
