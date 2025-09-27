ROBOT TOŠA UŠAO U ELITU PA NAPRAVIO ŠOU ZA PAMĆENJE! Šalio se sa učesnicima, a onda je naleteo Bora Santana... (VIDEO)
Robot Toša ušao je na imanje ''Elite 9'' kako bi porazgovarao sa takmičarima, a kao i uvek Filip Đukić se prvi našalio s njim.
- Filipe vidim da si se konačno obukao - rekao je Toša.
- Hladno mi bradavicama. Šta ima je l' si peglao nešto sinoć? - upitao je Đukić.
- Ne, ali ću večeras. Idem na stovarište parti - rekao je Toša.
- Nemoj da bude brusilica - rekao je Đukić.
- Brusilicama je zabranjen ulaz - nasmejao se Toša.
- Koliko je lud - rekao je Đukić.
- Miki ko je bolji pevač? Hasan ili Zlata? - upitao je Toša.
- Hasan - rekao je Miki.
- Ovo ti je bilo gore od ruleta - rekao je Toša.
Pričao i sa Borom
- Gde si Tošo, kako si - rekao je Bora.
- Dobro sam. Gde mi je Matora? - upitao je Toša.
- Evo me Tošo - rekla je Matora.
- Vidim da ste se ti i Gaga naduli, morate da smanjite grickalice posle ponoći - rekao je Toša.
- Tošo dođi da ti ispričam za Kačavendu. Otišla je na pregled auta i ta peta brzina je baš upala, platila je u naturi za Audija starog - rekla je Zorica.
