Robot Toša ušao je na imanje ''Elite 9'' kako bi porazgovarao sa takmičarima, a kao i uvek Filip Đukić se prvi našalio s njim.

- Filipe vidim da si se konačno obukao - rekao je Toša.

- Hladno mi bradavicama. Šta ima je l' si peglao nešto sinoć? - upitao je Đukić.

- Ne, ali ću večeras. Idem na stovarište parti - rekao je Toša.

- Nemoj da bude brusilica - rekao je Đukić.

- Brusilicama je zabranjen ulaz - nasmejao se Toša.

- Koliko je lud - rekao je Đukić.

- Miki ko je bolji pevač? Hasan ili Zlata? - upitao je Toša.

- Hasan - rekao je Miki.

- Ovo ti je bilo gore od ruleta - rekao je Toša.

Pričao i sa Borom

Bora Santana

- Gde si Tošo, kako si - rekao je Bora.

- Dobro sam. Gde mi je Matora? - upitao je Toša.

- Evo me Tošo - rekla je Matora.

- Vidim da ste se ti i Gaga naduli, morate da smanjite grickalice posle ponoći - rekao je Toša.

- Tošo dođi da ti ispričam za Kačavendu. Otišla je na pregled auta i ta peta brzina je baš upala, platila je u naturi za Audija starog - rekla je Zorica.

