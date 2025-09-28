Slušaj vest

U vreme bivše države, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladalo je rivalstvo između dve najpopularnije grupe - Bijelog dugmeta i Riblje čorbe.

Stoga je mnoge iznenadio njihov potez kada su objavili čak dva dueta. Bora Đorđević je gostovao na albumu "Kosovka devojka" iz 1984. s pesmom "Pediculis pubis", a godinu dana kasnije Goran Bregović uzvratio je duetom "Disko mišić" na "Istini".

Hit nastao uz pomoć litre loze

- Saradnja na pesmi "Pediculis pubis", što na latinskom znači stidne uši, odigrala se u Sarajevu 1984. godine. Bora je bio Bregin specijalni gost i spavao je kod njega u kući nekoliko noći. U jednoj TV emisiji Bora je slikovito opisao kako je uživao spavati u Breginom bračnom krevetu, ali da se malo toga seća jer je bio mamuran od velike količine rakije loze.

Goran Bregović Foto: ATA images

Kako bi napisali zajedničku pesmu za album, Brega i Bora su seli za kuhinjski sto i izvadili litru dobre loze. Krenuli su pisati pesmu, tako što su jedan drugome naizmenično nabacivali rime i ideje. Prvo su hteli napraviti pesmu sastavljenu od imena tada aktualnih političara, ali su se predomislili i odustali.

Složili su se brzo, blago pripiti, da naprave rep pesmu o stidnim ušima. Postoji urbana priča da je pesma na neki način posvećena pevačici Alki Vuici, koja je kao mlada novinarka lista Polet došla u Sarajevo da intervjuiše veliku rok zvezdu. Brega joj je tad rekao: "Ti nisi novinarka, nego si došla da se udaš". Ipak, pao je na šarm vesele i zabavne hrvatske pop pevačice koja je kasnije postigla uspeh pevajući muškobanjastom manirom Amande Lear' - pisalo je ranije u medijima.

Pobesnela

Alka Vuica Foto: Printscreen

Priča dalje kaže da je Alka pobesnila zbog te pesme i da dugo nije razgovarala s Bregovićem, s kojim je, kako se govorilo, bila i u ljubavnoj vezi.

Alka Vuica karijeru je započela osamdesetih, ali je devedesetih bila na vrhuncu slave i jedna od prvih u Hrvatskoj koja je kombinovala etno i pop muziku.

Pevačica je slovila i za veliku zavodnicu, a njen ljubavni život privlačio je popriličnu pažnju jer je osim muzičara volela i oženjene muškarce, a po sopstvenom priznanju, s jednim je živela u vanbračnoj zajednici.

Bora Đorđević Foto: Aleksandra Ignjatović

Inače, Goran Bregović se od Bore Đorđevića, kada je preminuo prošle godine, oprostio upravo njihovom duetskom pesmom uz jedno emotivno "Počivaj u miru, druže".