KRISTINA I KRISTIJAN OTIŠLI IZ BEOGRADA! Par se svađao, raskidao, a sada sve šokirali: Evo šta se dešava sa njima (FOTO)
Kristijan Golubović i Kristina Spalević očigledno da su buran period ostavili iza sebe i pokušali da ponovo izgrade poverenje i harmoničan odnos.
Kristijan i Kristina su tako napustili Beograd i otišli na Frušku Goru, odakle su danas postavili nekoliko objava.
Oni su porodično u vikendici, a Kristijan je objavio i kakvo raspoloženje vlada kod njih. Nakon što su odveli decu na jahanje, seli su da odmore i popiju kafu.
Tada je Kristijan fotografisao svoju partnerku i fotografiju opisao notifikacijom ljubavi.
Kristijan o raskidu
Podsetimo, Kristina se sa decom iselila iz stana u kojem je živela sa Kristijanom, a nakon nekoliko dana usledilo je i pomirenje. Golubović je istakao da teško podnosi ovaj period i njihovu razdvojenost.
- Pa moramo da probamo, ali ne sviđaju mi se neke njene mladalačke greške. Za mene nije pojmljivo da nas je tako jedna greška dovela do pucanja, ali ona je mlada i to ne gleda tako. Sada ispravljamo krive Drine, ali ti kažem da kada se na to nabace drugi elementi onda bude španska serija sa raznoraznim očekivanjima. Odnos je okej, ali smo osetljivi. Senzitivitet je veoma nabrijan i sad je mala sitnica dovoljna da zatreperimo i to je onaj odnos koji nije potpuno pravi. Ona mora da pazi na moje stanje i ja na njeno, mi sad ližemo rane našim bitisanjem - rekao je Kristijan.
