Kristijan o raskidu

- Pa moramo da probamo, ali ne sviđaju mi se neke njene mladalačke greške. Za mene nije pojmljivo da nas je tako jedna greška dovela do pucanja, ali ona je mlada i to ne gleda tako. Sada ispravljamo krive Drine, ali ti kažem da kada se na to nabace drugi elementi onda bude španska serija sa raznoraznim očekivanjima. Odnos je okej, ali smo osetljivi. Senzitivitet je veoma nabrijan i sad je mala sitnica dovoljna da zatreperimo i to je onaj odnos koji nije potpuno pravi. Ona mora da pazi na moje stanje i ja na njeno, mi sad ližemo rane našim bitisanjem - rekao je Kristijan.