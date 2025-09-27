Slušaj vest

Sandra Afrika svoj epitet najzogdnije i najvatrenije pevačice nosi više od decenije. O njenom ljubavnom životu, izgledu, imovini se dosta pisalo, ali njena prošlost, detinjstvo i ostale teme o njenom životu nisu izlazile u javnost dok ona sama nije rešila da sve ispriča.

Majka podrška, otac je šišao kad je bila mala i tražio novac kad je porasla

Nedavno je gostujući u jednoj emisiji govorila o odnosu s majkom i ocem. Majka joj je oduvek bila najveća podrška, a odnos sa ocem joj budi bolna sećanja.

- Kod mame sam mogla sve, samo sam morala da joj kažem gde sam i sa kim. Međutim, otac me je kada dobijem keca u školi, bukvalno šišao na ćelavo - prisetila se Afrika.

- Nisam ga videla godinama. Od dana kada je otišao, nikada se više nije javio, ni jedan rođendan nije čestitao, čak ni punoletstvo - priznala je Sandra.

Onda je ispričala kako ju je rođeni otac prevario za novac.

- Kada je rekao da mu treba nekih 20 injekcija, ja sam htela da mu pomognem, iako on nije hteo ni da čuje. Dala sam mu novac, ali sam tog momenta shvatila da je on mene slagao. Bio je u teškom stanju, ali mu u tom momentu nisu trebale pare za to - otkrila je pevačica.

Nije znala da joj je umrla baka

Pevačica je nedavno govorila i o tome da nije bila obaveštena da joj je umrla baka, pa zbog toga nije otišla na njenu sahranu. Tužna vest do nje je stigla mesec dana nakon smrti.

- Ne znam ni gde je sahranjena. Nisam stupila sa njim u kontakt, oni su ti koji su mene trebali da pozovu da mi kažu da je loše. Ne mogu da jurim nikoga ni zovem, pogotovo ne svog tatu. Celog života nije bio prisutan, nema ga nigde u mom životu. Mene moj otac nije pozvao ni za 18. rođendan da mi čestita. Ne mogu ja njega da jurim i zovem, van svake pameti je. Tada čak nisam ni pravila neki veliki rođendan jer nismo imali novca za restoran. Pozvala sam goste kući, a mama je napravila ručak i tortu koliko je mogla u tom trenutku, on se nije potrudio ni da ga ulepša. Nikada nije nazvao da pita da li sam dobro. Želim da sa svojom decom uradim skroz drugačije. Ipak moramo da gledamo sa kim pravimo i kome rađamo decu. Okej je razvod, ali da ne ispaštaju deca - objasnila je Sandra za Informer.