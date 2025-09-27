Slušaj vest

Takmičarka "Zadruge 9 Elite", Sara Stojanović, se predstavila kao bivša devojka Marka Janjuševića Janjuša, ali on tvrdi da nisu bili u emotivnom odnosu. Sada su iznete šokantne tvrdnje o ovoj rijaliti učesnici.

- Bili smo u ozbiljnoj vezi, upoznali smo se preko Tik Toka, posle smo se videli dva puta i energija se nije poklopila. Ona svakoga voli, kada upozna muškarca ona je s njim odmah u vezi. Njoj ne pomaže ni institut na Oxfordu i to je tako. Mislim da se nešto dešavalo u njenom životu jer ona sebe ne poštuje jedan posto. Ona svako veče izlazi sama, nju svaki pevač zna jer stane ispred bine i gleda u pevača - rekao je Janjuš i zatražio Sari Stojanović da prizna kada su se poslednji put videli, a ona je rekla da je to bilo pre tri godine.

- Ne, nego pre mesec dana - rekao je Marko.

Tanja Stjelja Boginja se uključila u razgovor i iznela šokantne tvrdnje o Sari Stojanović.

- Ona je mene pljuvala po Tik Toku, a ja sam čula o njoj šokantne stvari. Čula sam da se ima intimne odnose sa gifterima i da je tražila jednom dečku da joj šalje čokoladice jer nema podršku - rekla je Boginja i dodala:

- Bolje da psujem i da sam ovakva nego da koristim ljude za rijaliti kao ti.

Asmin o Sari: "Ona voli svingeraj"

Voditelj Darko Tanasijević je pitao Asmina Durdžića šta on misli o Sari, a on je izneo šokantna saznanja.

- Izvinio sam joj se samo da mi se malo otvori, ali ona je psihički poremećena. Samo se kači na poznate muškarce, a Ivana je koristila za rijaliti. Devojka je svinger i ona voli svingeraj, nju to ispunjava. Ona je povređena jer nju napolju koriste kao k****n, jednom je dohvate i šutnu, pa ona se zaljubi u muški kišobran - rekao je Asmin.

