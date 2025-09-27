Slušaj vest

Dalila i Dejan Dragojević u najsrećnijim danima njihove ljubavi odlučili su da sagrade ogromnu kuću u Gornjem Šepku u Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon što su skoro pa završili svoj porodični dom, oni su ušli u rijaliti, a nakon što su izašli iz njega jedino je Dalila otišla u tu kuću.

Dejan njenu prevaru nije oprostio, a kako nije imala gde nakon javne prevare svog partnera, Dalila se vratila u nekadašnje ljubavno gnezdo, ali je isto i ona sama ubrzo napustila.

Dejan je kupio sebi kuću koju renovira i u kojoj pravi svoj novi porodični dom sa svojom partnerkom Jovanom, dok je Dalila otišla u daleku Ameriku i tamo uživa u ljubavi sa svojim dečkom Markom.

Dalilin otac hteo Dejanu da prepiše kuću

Dalilin otac, Huso Mujić je tada stao na stranu bivšeg zeta kome je želeo da prepiše kuću koju su supružnici zajedno izgradili od temelja na njegovom imanju.

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad - govorio je Huso za domaće medije.

- Njemu treba kuća. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali... Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija - pričao je Huso.