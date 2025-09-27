Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su pre tri noći tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene, što nije prvi put da na ovom mestu pevač izgubi kontrolu nad vozilom.

Pevač je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a jedna nesreća iz oktobra 2018. godine zauvek je promenila njegov život, tada je bio na ivici smrti.

U toj nezgodi zadobio je teške povrede: polomljena rebra, karlica, kuk i grudni koš, uz hematom na glavi, kao i povrede unutrašnjih organa, slezine i bubrega. Mesec dana bio je priključen na aparate, dok je 23 dana proveo u komi.

Ni taj dramatičan događaj nije ga odvratio od rizične vožnje, 2021. mu je u vožnji pukla guma, pa je udario u banderu, dok je 2023. ponovo imao nezgodu, kada se kolima sudario sa kombijem u blizini mesta gde se dogodila i sinoćnja saobraćajka.

Ovako je pričao o stravičnoj nesreći 2018. godine

Lazić je 23. oktobra rano ujutru doživeo stravičan udes kada mu se automobil prevrnuo na putu kod njegovog rodnog sela Brestač. Vozilom Hitne pomoći hitno je prebačen u Kliničko-bolnički centar u Zemunu, gde je primljen sa teškim povredama opasnim po život. Automobil je završio na krovu i bio potpuno uništen.

- Imao sam saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva meseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg… Sve, sve. Disao sam na aparatima mesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bele ili svetloplave zavese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio -otkrio je Lazić.

