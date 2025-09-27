Slušaj vest

Upravo je krenula školska godina u ''Eliti 9'', a direktor Bora Santana odredio je da profesori budu Filip Đukić, Zorica Marković, Janjuš i Ivan Marinković, te su se oni tako obratili učenicima.

- Dobar dan deco, mi ćemo učiti danas. Mene zanima šta bi voleli da uradite danas - rekla je Zoka.

- Ja želim da mi Anđelo oprosti - rekla je Sara, a svi su se nasmejali.

Kako će izgledati škola

- Dobar dan svima, mi ćemo imati skraćene časove po 30 minuta. Škola će se održavati subotom i nedeljom, a ponedeljkom će se raditi zadaci. Utorkom ćemo gledati ko ima dobar i loš prosek, pa će na osnovu toga biti nagrade. Četiri odeljenje imaju u ovomj školi, a odeljenje 1-1 razredna je Zorica Marković, drugo odeljenje je 1-2 i razredni je Filip Đukić, treće odeljenje su kadrovske veštine i tu je razredni Ivan Marinković koji vodi 1-3, a poslednje odeljenje odnosno specijalno odeljenje vodi Janjuš - rekao je Bora.

- Vidim da ste dosta uspešni ljudi i mislim da treba da svi učite. Ja ću pokušati od vas da napravim nešto najbolje i da roditelji budu ponosni na Saru - rekao je Janjuš.

- Na osnovu vašeg rada koji ćete pisati sada ovde ćemo mi provaliti ko će u koje odeljenje - rekao je Đukić.

- Je l' oni koji su bili sa profesorima imaju neku prednost? - upitala je Boginja.

- Sara ima svuda prednosti - rekao je Ivan.

