Nenad Knežević Knez je bio jedan od specijalnih gostiju u Sava Centru prošle noći na koncertu Lexington benda. Na istom mestu i on će održati svoj solistički koncert 4.12.2025, a u razgovoru s medijima otkrio je neke stvari iz sadašnjosti, prošlosti ali i ono šta ga čeka u budućnosti.

- Sjajno sam, malo umorno, ovih dana je bilo mnogo posla, ali se dobro držim. Večeras sam kod prijatelja iz "Leksingtona", sve nove pesme radim u njihovom studiju, a kad su me zvali da budem gost sa oduševljenjem sam prihvatio. Uskoro će i moj koncert, u decembru, to je nešto mnogo veliko za mene - rekao je Knez pred našim kamerama.

- Gostiju će na mom koncertu biti dosta. Ne mogu da otkrivam sve. Nekako se nameće da će ćerka Ksenija doći kod oca da peva, normalno... Videćete - kazao je pevač.

Uspešan privatan biznis

Pevač je progovorio i o privatnom biznisu, pa je otkrio da se bavi ugostiteljstvom ali da uspešno balansira i sa pevanjem i privatnim biznisom.

- Poslednjih godina sam posvećen ugostiteljstvu. Ide mi. Uporedo sam i nastupao. Uspevam da balansiram sve - naveo je Knežević za "Blic".

Prvi koristio autotjun

- Uglavnom sam sebi radim pesme. Radio sam za densere, nekad i za Cecu Ražnatović, njoj sam uradio velike hitove. Tad sam znao da uplivam u narodnjačke vode, eto... Fali mi Marina, ona je bila posebna, imala je skener tačno za svakog od nas. Emina Jahović je izuzetno talentovana osoba, kreativac. Ona se dokazala kao vrsan umetnik. Prvi sam na ovim prostorima koristio autotjun, još 1998. godine - istakao je Knez potom, pa se osvrnuo na nedavni gubitak majke.

- Moja majka je bila teško bolesna. Posao mi pomaže da ne mislim na to. Jedino kad radim, to me jedino ispunjava. Ceo period prethodni je bio mnogo težak, mučan, samo me posao sad drži i onda moje misli idu na drugu stranu - kazao je on za Blic.