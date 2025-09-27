Slušaj vest

Pevača Ljubu Aličića život nije mazio, pobegao je od kuće zbog teških porodičnih prilika, ali kako kaže, najponosniji je na svoju porodicu koja mu je najveća podrška.

Ljuba je sada pričao o supruzi i unucima koji su njegova snaga i pokretač.

"Život me nije mazio"

- Najponosniji sam na sebe, svoju decu, suprugu, unuke moje i naravno što sam pevač, volim svoj posao. Ja sam taj Ljuba Aličić - rekao je on i dodao:

- Život me nije mazio, sam sam se borio za ovaj život, verovao sam sebi da ću biti neko i nešto. Školu sam napustio zbog pevanja, ne kajem se ni zbog čega. Dokazao sam roditeljima i svim ljudima da sam ja Ljuba Aličić koji je velika zvezda u narodnoj muzici.

Danas uživa da provodi vreme sa unucima i oni su kako kaže, njegova najveća sreća.

- Sa unucima provodim više vremena nego što sam to ranije za decom. Smejao sam se kako ljudi mogu više da vole unuke nego svoju decu, ali uverio sam se, verujte mi. Ne razdvajam ja decu i unučad, ali tako je, verujte. Ja sam najsrećniji čovek.

Njegova životna saputnica Željana sa kojom je dobio dva sina, mu je najveća podrška.

Svirajte mi za Željanu

- Veliki podstrek u narodnoj muzici mi je dala moja supruga kojoj sam otpevao "Svirajte mi za Željanu". Ona je moja najveća podrška. Sa njom sam 43 godine u braku - rekao je Ljuba, pa otkrio šta je presudno da brak opstane:

- Samo da se volimo, da se znamo sporazumeti, da ona razume moj posao i to je to. Najslađa je i najveća ljubav posle ove 43 godine.

Na pitanje kako za zdravlje služi i kako uspeva da uskladi nastupe, pevač kaže:

- Imali smo tu koronu ne ponovila se, ali zdravstveno sam dobro.

Iako se kolege žale na lošu sezonu, Ljuba kaže da posla uvek ima.

- Kako za koga, nismo svi isti. Svi imaju posla da rade, bar ja mislim da je tako.

Koncert posvećen kralju narodne muzikeŠabanu Šauliću, održan je u njegovom rodnom gradu Šapcu, a Ljuba se prisetio uspomena koje su stvorili zajedno.

- To je bio čovek tople i dobre duše. Šaban je bio velika pevačina, institucija. To je bio najbolji život na svetu. Družili smo se, pili, znali smo jedan drugog kako dišeno. On je bio plemenit čovek. Najopasniji pevač na svetu. Šaban i ja smo znali do 6-7 ujutru da sedimo, da pijemo da nam bude lepo i pevamo velike hitove. Ja mislim da je on i sada živ. Često zaplačem kad se setim našeg perioda, mnogo mi nedostaje. Njegove pesme će se uvek pevati - rekao je on.

