Zorana Mićanović imala je nastup prošle noći na otvaranju poznate beogradske kafane koja je bila dupke puna.

Zorana je sa osmehom i dobro raspoložena stala pred okupljene medije, istakavši da su određene promene u njenom životu zaslužne za to što, kako su okupljeni konstatovali, izgleda lepo i zadovoljno.

- Bolje sam nego ikada. Hvala vam puno. Dosta se desilo promena u mom životu, što se tiče i poslovnog i privatnog života, tako da sam stvarno zadovoljna i srećna, zadovoljna sam sobom - istakla je.

Na samom početku pevačica je otkrila neke detalje iz privatnog života a na šaljivo pitanje novinara šta je poslednje lepo uradila za svog partnera, da li mu je donela doručak ili večeru u krevet, istakla je:

- Nisam ni jedno ni drugo, mora prvo to da zasluži. (smeh) Ja kad volim i kad se zaljubim dajem sebe sto posto ali mora prvo doći do te lestvice.

Kako je rekla, na svojim nastupima primećuje mnogo lepih muškaraca, ali...

- Ima mnogo lepih momaka koji dolaze na moje nastupe, ali ja sam negde čudna kao osoba što se tiče zaljubljenosti. Ja kad se zaljubim ne vidim nikog sem te osobe, ali treba vremena, jer nisam jednostavna kao osoba.

Zorana je upitana da prokomentariše i nedavni nemili događaj u kojem se našao njen kolega Darko Lazić, kada je sa svojom suprugom doživeo saobraćajnu nezgodu.

- Da, videla sam i jako mi je žao. Čula sam se sa njim, pustila sam mu poruku da vidim da li je dobro, on i njegova supruga. Odgovorio mi je da je sad dobro... Želim im brz oporavak. Jako sam se potresla. Da li je on ili neko drugi, kolege smo... Sa druge strane, ne znam šta bih rekla. Darko ima toliko godina koliko ima, svestan je svega što mu se desilo i treba malo da provede računa o svim tim stvarima.

Na konstataciju novinara da je u trenutku udesa imao 1.93 promila alkohola u krvi i pitanje kako to komentariše, Zorana je ponovila:

- Evo, upravo sam rekla... Ima toliko godina koliko ima i mislim da treba da povede računa.

Pevačica je zatim pokomentarisala nedavni nastup na šabačkom vašaru, te otkrila kakve joj uspomene evocira.

- Meni je bilo fenomenalno, šatra je bila puna, videli ste, bilo je dosta ljudi, atmosfera je bila super - pa se prisetila na čije je nastupe išla kao mala:

- Moj tata je ljubitelj narodne muzike tako da uvek me vodio kod Šikice, Ljuba Aličić, Stoja...evo baš sutra sa njom imam u Cirihu koncert, a kao mala išla sam kod nje na nastup, tako da eto sve može da se ostvari u životu.

Zorana i pojedini mlađe kolege razbili su tabue za pevanje pod šatrom, a pevčica je sada otkrila šta o tome misli.

- Ja ne vidim u čemu je problem pevati ispod šatre, na veselju? Ja sam na početku karijere i treba da prođem sve to kao što su i oni - dodaje ona, misleći na starije pevače koji su velike zvezde.

Roditeljima poklonila biznis

Nedavno je procurila informacija da Zorana u rodnom Šapcu pokreće privatni biznis, a sada je detaljnije govorila na tu temu.

- Rešila sam da sa svojim roditeljima otvorim lokal u Šapcu, pošto je moj tata imao operaciju, što već znate, i prestao je da radi... Bio je razočaran zbog toga i rešila sam da ih obradujem i otvorim mami i tati salon da bi oni imali nešto da rade, a ja ću svakako i pored pevanja biti uključena i u to - istakla je.

Mićanovićeva je potom upitana da prokomentariše nedavnu žestoku prozivku Zorice Brunclik usmerenu kq Viki Miljković u emisiji Amidži šou i kako bi ona reagovala da je neko nazove folirantom i poltronom pred milionskim auditorijumom.

- Verovatno bih pokušala sebe da odbranim, ali, opet, zašto bih se bilo kome pravdala? Poštujem ih obe. Kao mala, išla sam na koncert Zorici, pevala sam s njom, Violeta mi je bila u žiriju, podržavala me je... Ne mogu ja kao mlađa koleginica da kažem ništa ružno za njih. Šta one imaju između sebe, neka rešavaju, a ja volim obe - rekla je Zorana.

- Pa sigurno da jeste. Viki je uspešna žena, ima pored sebe muža, biznis, karijeru... To je sve negde ljudima trn u oku.

Potom, upitana je da bira sa kim bi, da u tom trenutku ne radi, najradije popila kafu - Cecom, Teom Tairović ili Aleksandrom Prijović, rekla je:

- Sa Cecom! Ona je moj muzički idol, žena koju najviše volim i volela bih sutra da imam bar pola njene karijere. Volela bih sa njom da popijem kafu i da mi da neke dobre savete.

Na kraju, pitali su je i da li bi više volela da ima brak kao Viki ili Prijovićeva, na šta je s osmehom odgovorila:

- Da imam sutra svoj brak. Ni jedan, ni drugi.