Marija Mikić je sinoć prvi put stala pred medije nakon razvoda od bivšeg supruga Jovana Pantića i lošeg zdravstvenog stanja. Pevačica je nakon više od tri meseca ponovo zapevala, a mediji su se našli na licu mesta kako bi s njom porazgovarali o ne tako lepo dešavanjima koja su je pratila tokom leta.

- Ja sam sebe dugo čekala na ovom mestu. Ne znam kako se osećam. Uzbuđena sam valjda. Posle jednog teškog životnog perioda i svega što sam prošla, evo me. Nije život ono što na Instagramu pokazujemo. Ja sam u Crnu Goru otišla da radim, a svi znamo šta se dalje dešavalo. Završila sam u Turskoj na operaciji. Psiha mi je bila jako loša, tad nisam uopšte bila dobro, ali evo, vratila sam se i zahvalna sam - rekla je Marija, pa nastavila:

- Kada prođeš dve operacije i onda dođe vreme da zapevaš i popneš se na binu, malo je frka i nije svejedno. Počela sam da idem na časove pevanja, iako sam od toga bežala. Ali su mi prethodne situacije pokazale da se mora ići na časove pevanja. Ja sam to naučila na malo teži način - rekla je pevačica, a na pitanje kako je, rekla je:

- Dobro sam. Vratila sam se psihički i deci i poslu i obavezama. Najbitnije mi je da sam zdrava!

Da postoji strast i emocija ne bih se razvela

Zanimalo nas je i da li je Mariju možda bivši suprug zvao da se pomire.

- Jednom sam se oglasila na tu temu. Mi smo u dobrim odnosima i on je dobar otac. To mi je najbitnije. Čujemo se stalno zbog dece, uzima decu, radi s decom, to je najbitnije.

Na pitanje da li bi joj bilo teško da ga sada vidi s novom partnerkom, odgovorila je:

- Da to postoji, taj momenat strasti i emocija, šta mislite da li bih se razvela? Sve je tako kako bi trebalo da bude, jedino je bitno da decu izvedemo na pravi put. Kad sam se udala, volela sam tog čoveka, kasnije su polako nestajale emocije i strast, različiti pogled na svet i život su nas doveli do toga.

