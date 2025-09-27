Slušaj vest

Svastika Darka Lazića, Tijana Matić oglasila se nakon promocije njene pesme, prvenca, ali i saobraćajne nesreće njene sestre Katarine i Darka Lazića koja se desila nakon što su se vraćali s pomenutog slavlja.

Pevačica je govorila o slavlju i šta se dešavalo nakon njega, a kako kaže ona nije videla zeta da konzumira alkohol, a dodala je i da nije istina da je tražila pesmu zbog koje su se navodno posvađali Darko i Katarina.

- Nisam videla da je on pio. Kad god bih ja pogledala u njihovom pravcu, on je imao energetsko piće u ruci. Šta je radio meni iza leđa, ja ne mogu da tvrdim niti da sudim. Nije istina da sam ja tražila pesmu, pa da je zbog toga nastala svađa, ja sam samo zamolila da se svi raziđemo, jer nas je ostalo malo, kako ne bismo maltretirali bend koji je bio zadužen za atmosferu te večeri - ispričala je Tijana, a onda otkrila da je njen otac, tačnije Darkov tast, naišao ubrzo nakon nesreće na lice mesta.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić i Kaća na promociji pesme Tijane Matić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Mi smo svi krenuli u slično vreme. Ja sam ostala da pokupim poklone i cveće, otišla sam do toaleta i čula sam kada je Darko rekao Kaći: "Idemo, ljubavi." Ubrzo posle toga desilo se šta se desilo. Kaćin i moj otac je stigao ubrzo nakon sudara na lice mesta jer se i on vraćao u istom pravcu. Njemu nije ni na kraj pameti bilo da je u pitanju udes, a ponajmanje da su mu ćerka i zet učestvovali u nesreći, već je mislio da je gužva zbog utakmice koja je bila u Areni - izjavila je Tijana za Hajp.