Modna kreatorka Sofija Šašić, ćerka pevača Željka Šašića, oštro je prokomentarisala stil oblačenja pevačice Svetlane Cece Ražnatović.

Gostujući kao članica modnog žirija, Sofija je istakla da se često pita ko zapravo stoji iza Cecinih modnih izbora.

- Prvo, ne znam ko je ubedi da oblači te kreacije. Drugo, sa kosom ume baš da pogreši. Po mom mišljenju, njoj najbolje pristaju elegantna odela sa širokim nogavicama - poručila je Sofija.

Za razliku od Cece, kada je reč o njenoj najvećoj rivalki Jeleni Karleuši, imala je samo reči hvale.

- Jelena Karleuša je mama svima i broj jedan! Jedino što bih volela jeste da češće pokazuje svoje svakodnevne kombinacije, a ne samo scenske kostime. Mislim, ti kostimi su zaista neponovljivi i samo ona može da ih iznese, ali ono kako izgleda privatno – to je dvesta puta bolje, modernije i skuplje - rekla je Sofija za Republiku.

Otkrila o aferi sa Duškom Tošićem

Sofija Šašić se pre nekoliko godina našla u prilično nezavidnoj situaciji.

Naime, tad su svi mediji brujali o fotografijama na kojima su Duško i ćerka Željka Šašića viđeni u istom društvu tokom jednog večernjeg izlaska, a iako na ovu temu tada nije želela mnogo da govori, u jednom intervjuu istakla je da su priče neosnovane.

- Mislim da tu ima još nekih malo dubljih stvari koje nemaju veze sa Duškom. Ne znam, kažem po ko zna koji put, mnogo mi je žao ako je u tako nešto poverovala, ali negde opet mislim da ona nije poverovala, nego da je to samo njena takva glava, da prosto mora da istera svoje, da mora da izgura svoje. Da je njoj ispod časti da prati nekoga na Instagramu i bude u komunikaciji sa nekim za koga se priča da je nešto bilo sa njenim mužem, bivšim, sadašnjim, budućim, nebitno - rekla je sada Sofija za Adria TV.

