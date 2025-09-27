Slušaj vest

Vesna Rivas poznata je po direktnosti i britkom jeziku, kao i tome što rado komentariše sve aktuelne estradne teme.

Pre samog početka rijalitija, iskreno je govorila o novoj sezoni Elite.

Elita Elita 8 Finale Proglašenje pobednika Anđela Đuričić Gastoz Foto: Pink

- Iskrena da budem, verovala sam da će Anđela Đuričić pobediti, te da je sve što se dešava u rijalitiju usmereno upravo ka tome. Međutim, to se nije desilo, Gastoz je pravi moralni pobednik jer on zaista ima publiku koja ga podržava i za njega glasaju. Stari igrači polako gube smisao, a Mića je postao samo osoba koja preusmerava ostale rijaliti igrače. Pored toga što ume da ih smiri ili pokrene, važno je i da ume da razgovara sa cimerima, a to mu nikako ne ide od ruke godinama unazad - rekla nam je Vesna.

"Neki bogataš ulaže u njih"

Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

- Milena Kačavenda mi je nekada bila zanimljiva, ali se vremenom potpuno izgubila. Što se tiče trećeplasirane Sofi, nisam bila iznenađena jer je odavno jasno kako se to sve radi. Neki bogataš ulaže u njih, kupuje glasove preko kartica. Tako funkcionišu mnoge mlade učesnice. Jedno je sigurno, vreme “kamenjarki” je prošlo, moraju da se smire. Narodu su dosadile isto urađene devojke koje se stalno vraćaju i ponavljaju iste priče - navela je Rivasova i dala svoj sud o učesnicima devete sezone Elite.

- Videla sam spisak učesnika za sledeću sezonu. Verujem da se zatvara jedan veliki ciklus s obzirom na to da će biti mnogo starih, vrlo poznatih i jakih takmičara. Ušla bih u rijaliti ako bi mi Mitrovići dozvolili da ostanem samo mesec, dva, tri i to za dobru sumu novca budući da napolju veoma dobro zarađujem. Međutim, to nije moguće. Ne pristaju na uslovljavanja, tako da ništa od toga, mada je dobro poznato da se ja odlično snalazim u zatvorenom prostoru - zaključila je Vesna svojevremeno za Alo.

Ne propustiteStars"DOBILA JE BATINE OD MLADENA VULETIĆA ZBOG LEZBO AKCIJE" Pevačica obelodanila jezive detalje iz prošlosti Dalile Dragojević, evo šta je šta je radila u Parovima
1321321321.jpg
StarsVESNA RIVAS POKUPOVALA POLA APOTEKE, OVAKVU JE NIKAD NISTE VIDELI! Pažljivo sluša savete farmaceuta, a evo gde se onda uputila: KURIR PAPARACO
Vesn Rivas.jpg
DruštvoZašto ljudi traže spas u vidovnjacima a ne u sveštenicima? Gosti Kurir televizije o zarađivanju miliona na skidanju prokletstva: Narod je sklon prevarama!
vesna rivas nađa tulić.png
Stars"TAJKUNI IM KUPUJU GLASOVE" Poznata pevačica raskrinkala rijaliti učesnice, a evo kakav dogovor bi volela da napravi sa Mitrovićima...
Screenshot 2025-07-20 055611.png

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP548 Izvor: kurir tv