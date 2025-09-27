Slušaj vest

Vesna Rivas poznata je po direktnosti i britkom jeziku, kao i tome što rado komentariše sve aktuelne estradne teme.

Pre samog početka rijalitija, iskreno je govorila o novoj sezoni Elite.

1/38 Vidi galeriju Elita Elita 8 Finale Proglašenje pobednika Anđela Đuričić Gastoz Foto: Pink

- Iskrena da budem, verovala sam da će Anđela Đuričić pobediti, te da je sve što se dešava u rijalitiju usmereno upravo ka tome. Međutim, to se nije desilo, Gastoz je pravi moralni pobednik jer on zaista ima publiku koja ga podržava i za njega glasaju. Stari igrači polako gube smisao, a Mića je postao samo osoba koja preusmerava ostale rijaliti igrače. Pored toga što ume da ih smiri ili pokrene, važno je i da ume da razgovara sa cimerima, a to mu nikako ne ide od ruke godinama unazad - rekla nam je Vesna.

"Neki bogataš ulaže u njih"

1/8 Vidi galeriju Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

- Milena Kačavenda mi je nekada bila zanimljiva, ali se vremenom potpuno izgubila. Što se tiče trećeplasirane Sofi, nisam bila iznenađena jer je odavno jasno kako se to sve radi. Neki bogataš ulaže u njih, kupuje glasove preko kartica. Tako funkcionišu mnoge mlade učesnice. Jedno je sigurno, vreme “kamenjarki” je prošlo, moraju da se smire. Narodu su dosadile isto urađene devojke koje se stalno vraćaju i ponavljaju iste priče - navela je Rivasova i dala svoj sud o učesnicima devete sezone Elite.

- Videla sam spisak učesnika za sledeću sezonu. Verujem da se zatvara jedan veliki ciklus s obzirom na to da će biti mnogo starih, vrlo poznatih i jakih takmičara. Ušla bih u rijaliti ako bi mi Mitrovići dozvolili da ostanem samo mesec, dva, tri i to za dobru sumu novca budući da napolju veoma dobro zarađujem. Međutim, to nije moguće. Ne pristaju na uslovljavanja, tako da ništa od toga, mada je dobro poznato da se ja odlično snalazim u zatvorenom prostoru - zaključila je Vesna svojevremeno za Alo.

