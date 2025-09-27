Slušaj vest

Bivši rijaliti par, Bora Santana i Milica Kemez, ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je Bora u "Eliti" odlučio da javno progovori o njihovom odnosu, iznoseći do sada nepoznate detalje iz njihove veze i razvoda. Njegove izjave šokirale su mnoge gledaoce, posebno one koji su godinama pratili njihov odnos.

Milica Kemez odlučila je da se nakon svih prozivki oglasi na svom Instagram profiilu i pošalje poruku koju ima moćno značenje:

Milica Kemez se oglasila
Foto: Printscreen

- Bog zida i kad ruši - glasila je poruka.

Bora otkrio sav prljav veš

- Ona je poslala zajedničkog advokata i on je meni rekao: ''Ona ne želi da dođe da je medij snimaju'' kao da dolazi Lepa Brena - rekao je Bora.

- Pa do nedavno ste se prepucavali javno, a sada neće da se pojavi - rekao je Darko.

- Ja sam čuo da joj brani partner da dođe, a objaviće ko joj je partner kada se razvede. Ona se samo odjednom promenila, a govorila je da želi da budemo super. Ona je tražila razmeštaj i da ne radimo zajedno u emisiji. Mi se nismo razveli jer sudija nije tu došao, - rekao je Bora.

Milica i Bora u vreme ljubavi Foto: ATA images, Kurir Televizija

- Bio je cirkus u rehabu sa Filipom Đukićem i kad je bila na p*rno sajtovima, a trebamo da pričamo kako su mi ljudi javljali da joj kupuju haljine. Stavljajte njene stare slike iz ''Zadruge 3'' kad je izgledala kao Roberto Karles nemojte ove nove. Najbolje bi bilo da stavite slike iz hotela gde je bila s bokserom. Ja imam kontakte i čujem sve - rekao je Bora.

Ispovest Bore Santane o Milici Kemez
Milcia Kemez Bora Santana
bora-i-milica--1.jpg
Bora Santana se izlanuo

