"Bojao sam se našeg prvog susreta"

- Bojao sam se prvog susreta i kako će sve to da izgleda i nisam bio siguran kakav ću osećaj da imam, ali kada sam ga uzeo u ruke znao sam da je to nešto moje. Stidljiv je inače, a ceo dan je proveo kod mene u rukama. Jedva sam čekao sve ovo i nisam mogao da dočekam ovaj dan. Sve se desilo kako treba, prošetao sam sa Stefani, pojeli smo sladoled i želim da izgledamo kao porodica i da Konstantin ima taj vid sreće od strane nas, bez obzira kroz kakve smo turbulencije mi prošli. Pričali smo o svim stvarima, smejali smo se i jako mi je bilo lepo. Odmah sam i njoj napisao da mi je bio prelep dan - rekao je Munjez.