POZNATI ŠVALER ODLEPIO ZA TEOM TAIROVIĆ! U rijalitiju saznao da je postao otac, a sad bacio oko na pevačicu, sve obelodanio javno: "Kako je dobra..."
Danijel Dujković Munjez javnosti je postao poznat kada je, u rijalitiju "Elita 8", saznao da je postao otac, bez da je prethodno znao da je njegova bivša devojka Stefani Grujić trudna.
Otkako je napustio rijaliti, bez obzira što je dobio dete, živi momačkim životom, a snimke iz izlazaka redovno kači na društvene mreže. Munjez je u jednom klubu snimio pevačicu Teu Tairović, a oduševljenje nije mogao da sakrije.
"Pa ja nisam znao da je ona ovako dobra, majko moja", napisao je Munjez u opisu videa na kom Tea Tairović peva u prepunom klubu.
"Bojao sam se našeg prvog susreta"
Munjez je, inače, svoje prve utiske o sinu nedavno podelio sa medijima.
- Bojao sam se prvog susreta i kako će sve to da izgleda i nisam bio siguran kakav ću osećaj da imam, ali kada sam ga uzeo u ruke znao sam da je to nešto moje. Stidljiv je inače, a ceo dan je proveo kod mene u rukama. Jedva sam čekao sve ovo i nisam mogao da dočekam ovaj dan. Sve se desilo kako treba, prošetao sam sa Stefani, pojeli smo sladoled i želim da izgledamo kao porodica i da Konstantin ima taj vid sreće od strane nas, bez obzira kroz kakve smo turbulencije mi prošli. Pričali smo o svim stvarima, smejali smo se i jako mi je bilo lepo. Odmah sam i njoj napisao da mi je bio prelep dan - rekao je Munjez.
