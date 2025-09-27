STANIJA KONAČNO OTKRILA SVE DETALJE O VEZI SA ASMINOM, A DESINGERICA JE PONIZIO! Treper joj sasuo bolnu istinu u oči: Ti si u problemu...
Iako je Asmin Durdžić ušao u "Elitu 9" kao zauzet muškarac i više puta isticao da mu je Stanija Dobrojević najveća ljubav, sve je očiglednije da ne može da odoli Mini Vrbaški – a osmeh koji mu se pojavljuje svaki put kada razgovara s njom jasno pokazuje koliko mu njeno prisustvo prija.
To, sasvim očekivano, ne prija starleti koja je sada odlučila da javno progovori o njihovom odnosu.
- Poslednji moj odabir... Ja u Majamiju i dolazi mi dečko... -započela je Stanija.
- To je Asmin koji je ušao u rijaliti -rekla je Sanja.
- Ušao u rijaliti, ovo je organizovani kriminal. Bivši, poželjan, ušao u rijaliti, to ti je malo blamčić -rekao je Desingerica.
- Ja u Majamiju i dolazi mi momak iz Austrije, bavi sa građevinom, želeo je porodicu i dom, a nakon dve godine ušao u rijaliti u Srbiji. To je moja priča, to mi je život servirao da se nosim s tim -rekla je Stanija.
- Ti si baš u problemu! Šta radite u krevetu? Slažete cigle? -pitao je Desingerica.
Asmin pitao Milosavu da mu bude devojka
Inače, u toku emisije ''Igra istine'' dogodila se situacija o kojoj se priča.
Asmin je tad pitao Milosavu da mu bude devojka, iznenadivši sve.
Ona je nonšalantno odgovorila da već ima jednu devojku i da nikako ne može da bude druga, što se mnogim učesnicima dopalo.
