Iako se uskoro seli u Nemačku, gde će nastaviti školovanje na prestižnom univerzitetu, Neca Lazić stiže da isprati dešavanja u rijalitiju, ali i svađe i pomirenja bivših učesnika.

Neca Lazić se sada najpre osvrnuo se na pomirenje Kristine Spalević i Kristijana Golubovića ističući da su njih dvoje odglumili svađu zarad popularnosti.

Foto: Pritnsceen

- Ne pada kruška ispod jabuke, nego ispod svog stabla, tako su se dva debila Kristijan i Kristina našli da varaju naciju i izmišljaju fejk priče i fejk drame. To je ismejavanje žena koje stvarno trpe nasilje. Kristina sad i da trpi nasilje niko joj neće verovati - kaže Neca Lazić i ističe da se neće zaustaviti dok Golubović ne završi iza rešetaka.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

- Kristina je ponovo pljunula, pa sve polizala. To je u takvom svetu i primitivizmu normalno, a oni su oboje šljamovi. Ozbiljne advokate imam, a ona ako se opet bude vratila na staro i počela da me pljuje popiće tužbu, a što se tiče Kristijana neću se smiriti dok ne završi iza rešetaka.

Neca Lazić bez dlake na jeziku prokomentarisao je i reakciju Mine Vrbaški kada je saznala da su se Kristina i Kristijan ponovo zajedno.

- Mina treba da tuži Kristijana, verujem da joj je pretio ubistvom. Prvo brani Kristijana, onda ga blati i pokreće tužbu, možda je sve to njihova igra koja mi je svakako dno dna. A Minina reakcija kada je saznala za pomirenje mi nije čudna, videla je koliko je Kristina pokvarena ispala. Mina je Kristini ispala prijatelj, a ova ju je izdala - zaključio je Lazić za Informer.

Mina o Kristijanu

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Inače, Mina je pre nego što je ušla u Elitu 9 Kristijanu vratila za uvrede, ali preko društvenih mreža.

- Poštovani pratioci, dužna sam da vam se obratim povodom uvreda na moj račun od strane Kristijana Golubovića. Reći ću vam samo da svako ko ima uši i oči zna da nisam izrekla ništa uvredljivo na njegov račun, samo sam rekla da sam uz Kristinu. Ne znam šta ga je toliko izrevoltiralo da me vređa do ove mere. Ja sam svakako navikla na nepravdu u ovom smislu, tako da može da nastavi slobodno, ali smatram da nije ni malo džentlmenski ni u redu sa njegove strane. Što se tiče Aleksandre, ne bih mnogo da joj dajem na značaju, dobila je i previše publiciteta. Za nju sam rekla činjenice, a da je toliko fina kao što se predstavlja, da ima obraz i da nema interes, ako je upletena kao što kaže iz nepoznatog razloga u ovu priču, spakovala bi kofere i pobegla glavom bez obzira. Tačka - napisala je Mina Vrbaški.

