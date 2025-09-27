Slušaj vest

Pevačica Bebi Dol izazvala je veliku pažnju šetača u centru Beograda kada se spontano pridružila devojčici koja je pevala na ulici.

Dve umetnice zajedno su izvele čuvenu pesmu "Dancing Queen" grupe ABBA, a njihov zajednički nastup brzo je privukao znatiželjne poglede prolaznika i izazvao brojne snimke mobilnim telefonima, prenosi Pink.rs.

Jugoslovenska pevačica pop-rok muzike Dragana Šarić, poznatija pod umetničkim imenom Bebi Dol, danas živi u potpunoj ilegali, a prema rečima sugrađana, ona je u veoma nezavidnoj i teškoj situaciji.

Bebi Dol je živela sa dečkom kao podstanar. Međutim, njene nekadašnje komšije su rekle da je izbačena iz stana u kom je živela, a nisu imali ni reči hvale za bivšu komšinicu.

- Ona više ne živi tu. Dugo već nije tu. Bila je u našoj zgradi, ali je napravila rusvaj sa životinjama i vlasnica ju je izbacila - rekao nam je stanar zgrade u kojoj je nekada živela Bebi, dok nam druga komšinica priznaje:

- Čula sam da je u teškoj situaciji. Tužno je to za nekoga poput nje.

Bebi Dol je pokazala da joj muzika i dalje donosi radost, uprkos izazovima sa kojima se suočila u privatnom životu.

"Jednostano odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zbog toga što želim da započnem novi život. Promenila sam ime u Dana Todorović. Moram da objanim zbog čega. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i volela bih da me ljudi ubuduće zovu tako," rekla je tada Bebi.

Njena životna priča puna je raznih uspona i padova, ali i neobičnih odluka. Jedna od njih je njen beg u Egipat, gde je u jednom hotelu godinama nastupala, jer joj se nije dopadao epitet jedne od najvećih zvezda bivše Jugoslavije. Takođe, svojevremeno je odbila menadžera grupe U2, koji je želeo od nje da napravi svetsku zvezdu.

Najvažniju ulogu u njenom životu odigrao je njen otac Milisav, džez muzičar. Zbog njega je još od malih nogu često provodila vreme putujući oko sveta. Kao još tromesečnu bebu roditelji bi je vodili i po 1000 kilometara daleko. Naime, prvi ugovor Milisava Šarića bio je vezan za Kopenhagen. Svirao je saksofon i flautu.

"Imala sam pravo džez-detinjstvo! I dan danas spavam kao top jer sam u detinjstvu bila primorana da spavam dok u sobi do moje moj otac vežba skale na saksofonu", izjavila je svojevremeno Bebi, koja je kupovala ploče kada su sve druge devojčice džeparac trošile na lakove za nokte.

Ime Bebi Dol nastalo je kako bi zaštitila porodično ime, da se ono "ne bi provlačilo po štampi".

Ipak, Milisav je 2013. godine javno istakao da žali što nema unuke, te da ne voli nijednu ćerkinu pesmu.

"Dragana je ludilo, ona ima svoje filmove. To njeno ludilo nije lako", rekao je jednom prilikom otac pevačice.

S druge strane, veoma mu je drago što je nije vaspitao "u zapadnom fazonu".

