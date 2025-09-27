Slušaj vest

Milica Kemez i Bora Santana pre par meseci su potvrdili da se razvode i to ni godinu dana od crkvenog venčanja i gala svadbe koju su napravili.

Nakon svadbe u medijima se pojavila informacija da su gostima navodno naložili da im donesu novac. I da to ne bude malo, tražili su svima po 500 evra.

- Kada me je pozvao na svadbu rekao je: "Od tebe očekujem jednu ljubičastu. Nemoj da se brukaš da daš manje od toga" - ispričao je jedan od gostiju koji je ispoštovao Borin zahtev, ali je insistirao na anonimnosti.

Kako je istakao, Bora je i ostalim gostima isto rekao:

- Dok smo sedeli za stolom, šalili smo se da Bora i Milica neće moći da prebroje koverte jer se niko od prisutnih gostiju nije pojavio sa poklonom. Jedan od njih je dobacio: "Meni je rekao da donesem 500 evra", a onda su svi za stolom potvrdili to isto.

Nakon ovih navoda oglasio se i Bora za Kurir.

- Želim, a i primoran sam da stavim tačku na priče koje su se pojavile u medijima da sam svadbu napravio na kompenzaciju. Kompletno veselje sam uredno platio: od restorana, vile u kojoj smo sklopili građanski brak, keterniga, kamermana, venčanice, mog odela, sva sam pošteno platio. Muzika jeste moj život, a kolege sa estrade su došle iz srca i ispoštovali suprugu i mene. Nisam mogao ni da pretpostavim koliko su mi veliki prijatelji. Takođe moja familija, prijatelji, ma svi dobri ljudi koji su bili. Zahvaljujem se Slađi Alegro, Jani Todorović, Bađiju, Zorani Mićanović, Borku Radivojeviću, Milici Jokić, Sandri Rešić, Caciju, Ljubi Aličiću, Jovani Tipšin, Slobi Radanoviću, Zlati Petrović, Sari Reljić, Milanu Petković, takođe i mom velikom prijatelju Zvonku Grujiću - rekao je tada Bora.

On je objasnio i to da li je od gostiju tražio novac:

Kuma je dala 10.000 evra

- Nikada nijednog gosta nisam uslovio da donesu ljubičastu. Da sam uslovljavao ne bi mi onda stavili po 1.000 evra i više u koverte, nego 500. Samo kuma od moje Milice je iskeširala preko 10.000 evra kao poklon mladencima. To su sve naši prijatelji koji su nas ispoštovali iz srca. Mnogo mi je drago što su svi koje sam pozvao došli na veselje, a posebno što sam krunisao Borka Radivojevića - poručio je on.

- Ona je poslala zajedničkog advokata i on je meni rekao: ''Ona ne želi da dođe da je medij snimaju'' kao da dolazi Lepa Brena - rekao je Bora.

- Pa do nedavno ste se prepucavali javno, a sada neće da se pojavi - rekao je Darko.

- Ja sam čuo da joj brani partner da dođe, a objaviće ko joj je partner kada se razvede. Ona se samo odjednom promenila, a govorila je da želi da budemo super. Ona je tražila razmeštaj i da ne radimo zajedno u emisiji. Mi se nismo razveli jer sudija nije tu došao, - rekao je Bora.

- Bio je cirkus u rehabu sa Filipom Đukićem i kad je bila na p*rno sajtovima, a trebamo da pričamo kako su mi ljudi javljali da joj kupuju haljine. Stavljajte njene stare slike iz ''Zadruge 3'' kad je izgledala kao Roberto Karles nemojte ove nove. Najbolje bi bilo da stavite slike iz hotela gde je bila s bokserom. Ja imam kontakte i čujem sve - rekao je Bora.

