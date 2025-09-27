Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović nedavno je ispričala detalje prekida saradnje sa dugogodišnjim menadžerom. Manojlovićeva je prekinula saradnju s menadžerom sa kojim je sarađivala više od 15 godina, jer ju je on, navodno, godinama potkradao.

Pevačica je menadžersku palicu prepustila rođenoj sestri Maji, a kako su ranije prenosili mediji, bilo je situacija kada je za vikend od bivšeg saradnika bila "zakinuta" i za po 5.000 evra.

- Zakopao me je, bager me nije mogao otkopati. To svi znaju, interno, ma svi novinari. Mi smo bili kućni prijatelji. On je meni kao devojčici dodeljen od "Granda". Mi smo godinama radili zajedno i to je mnogo zarađenih para. Prelomila sam za doček 2022. godine. Rekla sam: "Radmila, nećeš više ovako raditi!" Pa, pevaću i u šatoru ponovo, ako treba. Sve je za ljude, na kraju krajeva ko dolazi pod šatore, pa ljudi.

- Mi smo radili od 2007. do 2022, ali do 2016. godine je bilo po "Grandovim pravilima", pa se tada više kralo od Saše Popovića. Posle je krenulo da se krade od mene, a ja sam se zaljubila, pa mene nije bilo briga da li imam para ili ne. Bilo mi je dovoljno samo da živim.

Zahvaljujući sestri shvatila da joj novac nedostaje

- Shvatili smo da me potkrada kada se moja sestra Maja posvađala s dečkom. Došla je ona tada kod mene da živi, a Maja je sve suprotno od mene. Gleda, broji, čuva sve račune... Tako je jedne noći brojala novac i kaže: "Ovde fale pare!" Ja kažem: "Ma, bre, Majo, nema šanse!" I pozovemo mi njega, da mu ne pominjem sada ime, a on kaže: "Izvini, deca su se igrala sa kovertom!" I tako su se "zaturavale" pare jedno šest meseci... U jednom momentu je baš kulminiralo. Nije se znalo na koji račun se novac uplaćuje... Od brata žene, moj, njegov... Za šest meseci sam zakinuta za sumu sa više od pet nula.

Pravdu nije potražila na sudu

- Nisam ga tužila. Ne želim... To jeste krađa, ali ja sam dobra, a dobar i glup su braća rođena. Ma, to ništa nije vredno stresa koji sam preživela. Šest godina ništa nisam snimala, imala sam poljuljano samopouzdanje i tako dalje. Para će biti! Ja sam neko ko je rano ostao bez majke i pare mi nisu pomogle ni da je spasem, niti da je vratim. Pare koje sada imam, a kojih sam mogla da imam mnogo više, za mene nisu sreća. Šta ću ako poludim i završim na psihijatriji. Šta će mi pare?! - zaključila je svojevremeno Rada Manojlović za Blic.

Ima novog dečka

Pevačica Rada Manojlović ima novog dečka o kom još ne želi mnogo da govori javno, ali priznaje da u vezi nije zahtevna i da bi trpela sve samo da je neko voli.

Poslednjih meseci pevačica je bila fokusirana na posao i nastupe, a o njenom emotivnom životu nije se mnogo znalo od kako je u martu raskinula vezu sa Vladimirom Rankovićem. Rada je sada otkrila da ima novog emotivnog partnera, te da je zaljubljena i srećna.

Zbog bivšeg saradnika potražila stručnu pomoć

Rada je svojevremeno istakla da ju je bivši poslovni saradnik ubedio u to da je više niko ne zove na nastupe.

- Ubedila sam sebe u taj mrak jer je mene bivši poslovni saradnik ubedio da mene više niko ne zove za nastupe, da više niko ne želi da me gleda, da nemam hit jako dugo. I to mi nije govorio jedan dan, to je trajalo godinama. Jednostavno, ubijano mi je samopouzdanje – rekla je Rada u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

Pevačica je priznala i da je u tim trenucima bila prinuđena da potraži medicinsku pomoć.

- Sestra mi je preporučila jednog vrhunskog psihijatra, koji je bio načelnik na VMA. On je mene samo pitao kako spavam, kada se budim i dao mi jedan lekić koji sam popila i ja više nisam išla kod njega. Nije bilo potrebe. Ja sam za 5 dana bila druga osoba. Tada sam rekla: „Bože, samo mi daj zdravo grlo, sve ću stvoriti“ – priznala je pevačica.

