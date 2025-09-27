Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić (71) i dalje vodi životnu bitku na odeljenju Onkologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Mnoge kolege i prijatelji prethodnih dana pružaju otvorenu podršku pevaču i žele mu da se što pre vrati muzici, a među njima je i Nikolina Kovač.

Supruga pevača Saše Kapora sada je velikom prijatelju i kolegi Halidu posvetila emotivni tekst koji je podelila na Fejsbuku.

"Postoje ljudi koji svojom svetlošću obasjavaju ovu planetu, koji svojom dobrotom i čovečnošću oplemenjuju svaki susret, pozdrav, ljudi koje je napredno i lepo samo sresti, a kamoli pričati, slušati priče, iskustva, usvajati savete - to je takav dar i takva privilegija.

Moj čika Halid, jedna velika istina, duša od čoveka, neko ko je isti na koncertu, u razgovoru sa ljudima koje prvi put sretne, sa svojim bendom, kolegama, nema tu razlike. Ta njegova skromnost, ljudskost, dobrota jednostavno isijavaju.

U mojoj karijeri mi je mnogo pomogao, mojim pesmama koje sam radila sama uvek je davao podršku, podržao me je u mom stvaralaštvu, podržao je ne samo mene, nego nesebično i sve moje kolege.

Pozvao me je da budem gošća na njegovim koncertima, uvek sam bila svesna kolika je to čast i privilegija kada deliš binu sa takvom jednom veličinom, čovekom koji ima veličanstvenu karijeru i vanvremenske hitove. A sve to bude u nekom drugom planu kada upoznate dušu tog čoveka, dušu koja miriše na dobrotu u današnjem svetu, a pogotovo u ovom našem poslu, gotovo nemoguće, nestvarno.

Verujem i znam da će iz ove bitke izaći kao pobednik, uz ovoliku podršku i ljubav svih ljudi, drugačije ne može biti", napisala je Nikolina.

Veruje u ozdravljenje

Osman Hadžić je nedavno progovorio o Halidovom zdravstvenom stanju i otkrio da je Bešlić optimista.

- Jako je Halid dobar i on kaže: "Ma ja to pobeđujem 100%" i mi se tome nadamo - rekao je Osman.

