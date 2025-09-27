Slušaj vest

Otac rijaliti učesnice Maje Marinković danima nije mogao da ustane iz kreveta, jer se, kako sam ističe, ozbiljno razboleo.

- Tri dana nisam ustao iz kreveta, sve me steglo. Razboleo sam se, izgleda da mi je pao imunitet. Stigao me je i umor, sada sam već bolje - požalio se Taki Marinković, prenosi Informer.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir TV, Printscreen, Petar Aleksić, Petar Aleksić

Čim se malo oporavio Taki Marinković se uputio u manastir Rakovica koji je smešten na 11 kilometara od centra Beograda. On je, naime, u veri potražio spas, a nakon molitve, upalio je i sveću za svoje, ali i za zdravlje ćerke Maje koja se trenutno nalazi u ''Eliti''.

Taki Marinković je, inače, početkom aprila bio hospitalizovan zbog zdravstvenih problema, a četiri meseca ranije bila mu je zakazana operacija srca.

Taki u suzama ispratio Maju u Elitu

1/11 Vidi galeriju Maja Marinković ulazi u Elitu Foto: Boba Nikolić, Kurir

"Svi će se kačiti na njeno ime, zadnja će da izaće, Maja ima 47 džakova. Danas je Majina majka bila u stanu, malo pospremila, izljubile su se. Rekla joj je da uključi malo više mozak, nego srce. Ona se neće oglašavati, radi u ozbiljnoj kompaniji. " - rekao je Taki.

Davila ga poznata starleta

Pre par meseci Deniz i Taki su se našli na istom događaju, a kad ga je starleta ugledala odmah mu je prišla i počela da se pribija uz njega. Marinković je ostao potpuno zbunjen, a onda ga je slovenačka starleta dohvatila i polizala mu celu facu, pa ga potom stegla za vrat. Radomir se brže-bolje iščupao iz njenih kandži i pobegao na drugi kraj dvorišta.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: