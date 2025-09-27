Slušaj vest

Danas jedna od najvoljenijih domaćih glumica, Mirka Vasiljević, slavi svoj 35. rođendan, a čestitka koju joj je uputio dugogodišnji partner, fudbaler Vujadin Savić, oduševila je njihove pratioce i pokazala svu snagu ljubavi koju zajedno neguju već skoro dve decenije.

Na svom Instagram profilu, Vujadin je podelio intimnu i nežnu fotografiju na kojoj se ljubi sa Mirkom, uz snažnu poruku koja govori više od hiljadu reči:

Foto: Printscreen

„35 godina života, 16 godina zajedno"

Ljubavna priča nalik filmu

Njihova uzajamna privlačnost trajala je od tinejdžerskih dana, a iako su u početku bili samo drugari, prvi poljubac koji se dogodio baš pored kontejnera uveo ih je u pravu ljubavnu bajku iz koje su izrodili četvoro dece.

1/8 Vidi galeriju Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Verovali ili ne, imali smo tu životnu situaciju da je on zimovao na Zlatiboru gde ima vikendicu. Ja sam isto išla na Zlatibor i nekako smo se kao deca često družili. Posle toga sam igrala folklor. Imala sam probe u njegovoj školi i tu smo se mimoilazili. Isto smo godište i tu smo izlazili zajedno, posle toga smo išli u srednju školu, tako da nekako smo malo-pomalo, jedno drugom bili ispred očiju. Imali smo lep odnos", ispričala je glumica i objasnila da je, zapravo, sve počelo da ide u smeru koji nije prijateljski kada su se sreli na jednoj žurki.

"On je tada bio u Crvenoj zvezdi. Ja sam došla na rođendan kod drugarice. Obradovala sam se što sam ga videla. Prišla sam da mu se javim. Sutradan me je zvao na večeru i od tog poziva smo krenuli intenzivno da se družimo i viđamo i tako smo postali par. Nekako se kroz ceo život provlačimo."

"Vraćali smo se sa žurke, tačnije ja sam ga vraćala. Vozila sam, a on je bio na suvozačevom mesto, jer je to veče pio. Kada smo stigli ispred njegove kuće, rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo. Sećam se da smo se prvi put poljubili na mestu gde je bio kontejner, a Vujadin se u tom trenutku našalio: 'Našli smo mesto gde ćemo se prvi put poljubiti'. Valjda nam je zato sada u životu tako lepo", govorila je nekad Mirka.

Usklađuju privatno i poslovno

1/7 Vidi galeriju Mirka Vasiljević danas Foto: Nemanja Nikolić, ATAIMAGES, Dado Đilas

Glumica je nedavno ispričala kako balansiraju između privatnog i poslovnog života i trude se da uvek nađu vremena za njih dvoje.

- Naravno da uspevamo, jer ne želimo da izgubimo naš odnos, tako da se nađe vremena. Kad čovek nešto želi on pronađe način.

Priznala je i da u njihovom braku često ima nesporazuma, ali da ih uspešno prevazilaze.

- Ima momenata kada meni ne odgovara nešto što je on uradio i kad njemu ne odgovara nešto što ja uradim. Nisam ni ja savršena, nije ni on savršen, svi mi imamo mane i vrline, ali naša prednost je možda u tome što smo odrastali i sazrevali zajedno pa već jako dobro poznajemo jedno drugo i znamo gde treba da stanemo. I on i ja umemo da kažemo izvini - rekla je glumica.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: