Ni kiša, ni fudbalski derbi koji se te večeri igrao, pa čak ni kampanja od svega mesec dana nisu uspeli da zasene veličanstveni događaj u srcu Sarajeva. Olimpijska dvorana Zetra bila je prepuna do poslednjeg mesta, a reke ljudi slile su se iz svih delova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, da bi svedočile koncertu folk carice Dragane Mirković.

Ono što je usledilo bila je noć za pamćenje – čas muzike, emocije i humanosti. Jer, kao i svi veliki koncerti njene turneje “Do poslednjeg daha”, i ovaj je nosio predznak ljudskosti. Dragana je, u trenutku kada je aplauz dostigao vrhunac, objavila da daruje 20.000 maraka onima kojima je to najpotrebnije, izazvavši ovacije i suze zahvalnosti u publici.

„Sarajevo je grad koji zauzima posebno mesto u mom srcu. Ovde sam oduvek dobijala ljubav veću nego što sam mogla i da zamislim. Hvala vam što ste večeras ovde, što pevate sa mnom i što mi pokazujete da je ovo istinska prestonica emocija i muzike!“ – rekla je Dragana vidno ganuta.

Publika je horski pratila svaku pesmu, a posebno su se orile: Umiljato oko moje, Umirem majko, Opojni su zumbuli, Luče moje, Spasi me samoće, Za mene si ti, Plači zemljo, kao i novi hit Inicijali.

Atmosfera u dvorani bila je takva da je Sarajevo bukvalno „gorelo“. Svi prisutni pevali su kao jedan, dok je Dragana blistala na sceni – emotivna, nasmejana i dostojanstvena, pokazavši još jednom zašto je već decenijama na tronu regionalne muzičke scene.

Fanovi nisu krili oduševljenje:

• „Ovo je najlepša noć u mom životu, došla sam iz Mostara samo zbog nje“, rekla je Azra, 27.

• „Dragana je kraljica! Njene pesme su deo naših života, a večeras sam pevao od prve do poslednje“, dodao je Emir iz Sarajeva.

• „Ne postoji umetnik koji toliko daje publici, i na sceni i van nje“, zaključila je Marija iz Banjaluke.

Podsetimo, ovog leta Dragana Mirković oborila je na turneji sve dosadašnje rekorde posećenosti i interesovanja, a Sarajevo je sinoć još jednom potvrdilo – njena muzika prevazilazi granice, a ljubav koju širi ne poznaje prepreke.

