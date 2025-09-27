Slušaj vest

Ana Nikolić danas puni 47 godina, a rođendan je prvobitno planirala da proslavi sa publikom.

Međutim, u poslednjem trenutku pevačica je samoinicijativno odlučila da se ne pojavi na dogovorenom nastupu, piše Hype. Anina odluka razbesnela je fanove koji su ispod njenih objava na društvenim mrežama ostavili pregršt negativnih komentara.

''Ovo se ne prašta'', ''Zaj*bava publiku'', ''Ovo je klasično nepoštovanje'', samo su neki od komentara.

Pomirila se sa Raletom

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale zakopali su ratne sekire, saznaje Kurir! Njih dvoje su pre mesec dana imali veliki sukob, koji je javnost ispratila, ali nedavno su se opet pomirili, i to po peti put.

Kompozitor je imao 30 dana zabrane prilaska pevačici jer ga je optužila za fizičko nasilje i prijavila policiji, međutim, čim je zabrana istekla, golupčići su se ponovo spojili. Kako nam kaže izvor blizak ovom estradnom paru, Ana i Rale su imali komunikaciju preko telefona iako nisu imali dozvolu da se i fizički vide.

- Čim je prošlo mesec dana, eto opet Ane kod Raleta. Pomirili su se i sad je kao sve super. Nastavljaju gde su stali - rekao je sagovornik.

