Pevač Semir Džanković bio je učesnik "Farme" 2015. godine, a u rijalitiju je tada prevario suprugu Sanelu sa koleginicom Gabrijelom Pejčev. Pejčeva je nedavno javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu.

"Bila sam ljubavnica"

1/8 Vidi galeriju Pejčeva je javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu Foto: Pritnscreen, Printscreen

- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu - rekla je Gabrijela nedavno, koja je priznala da je Semira volela.

- Volela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome, osim o sebi. Bila sam jako sebična - priznala je ona, koja je ne krije da je bila ljubavnica.

- Bila sam ljubavnica. Da su mogli da me obese u centru grada, obesili bi me. Ja sam toliko bila medijski rastrgnuta da to nije bilo normalno - rekla je pevačica.

Nakon rijalitija imala probleme s depresijom

Podsetimo, Gabrijela je na "Farmi" boravila sa kolegom Semirom Džankovićem, sa kojim je svojevremeno imala ljubavnu vezu dok je on bio u braku, a kako je pevačica istakla, nakon rijalitija je imala probleme sa depresijom.

1/8 Vidi galeriju Ispovest pevačice koja je bila sa Cecinim bratom. Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink, Printscreen Instagram

- Imala sam momente depresije posle rijalitija. Tada sam bila u dvadesetim godinama i nisam mogla da podnesem toliki pritisak javnosti. Bilo mi je potrebno da se povučem iz javnog života, da se saberem i prođem kroz neke teške situacije - rekla je svojevremeno Gabrijela, koja ističe da joj je to uticalo na karijeru.

- Sve što se dešavalo negativno je uticalo na moj posao. Jednostavno, nisam znala da baratam ni estradom, ni medijima, a ni ljudima koji su me okruživali u tom trenutku.

