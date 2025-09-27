"BILA SAM LJUBAVNICA OVOM OŽENJENOM PEVAČU!" Šok priznanje poznate folkerke, javno obelodanila detalje afere: Volela sam ga, varao je ženu sa mnom!
Pevač Semir Džanković bio je učesnik "Farme" 2015. godine, a u rijalitiju je tada prevario suprugu Sanelu sa koleginicom Gabrijelom Pejčev. Pejčeva je nedavno javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu.
"Bila sam ljubavnica"
- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu - rekla je Gabrijela nedavno, koja je priznala da je Semira volela.
- Volela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome, osim o sebi. Bila sam jako sebična - priznala je ona, koja je ne krije da je bila ljubavnica.
- Bila sam ljubavnica. Da su mogli da me obese u centru grada, obesili bi me. Ja sam toliko bila medijski rastrgnuta da to nije bilo normalno - rekla je pevačica.
Nakon rijalitija imala probleme s depresijom
Podsetimo, Gabrijela je na "Farmi" boravila sa kolegom Semirom Džankovićem, sa kojim je svojevremeno imala ljubavnu vezu dok je on bio u braku, a kako je pevačica istakla, nakon rijalitija je imala probleme sa depresijom.
- Imala sam momente depresije posle rijalitija. Tada sam bila u dvadesetim godinama i nisam mogla da podnesem toliki pritisak javnosti. Bilo mi je potrebno da se povučem iz javnog života, da se saberem i prođem kroz neke teške situacije - rekla je svojevremeno Gabrijela, koja ističe da joj je to uticalo na karijeru.
- Sve što se dešavalo negativno je uticalo na moj posao. Jednostavno, nisam znala da baratam ni estradom, ni medijima, a ni ljudima koji su me okruživali u tom trenutku.
