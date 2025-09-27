Slušaj vest

Pevač Semir Džanković bio je učesnik "Farme" 2015. godine, a u rijalitiju je tada prevario suprugu Sanelu sa koleginicom Gabrijelom Pejčev. Pejčeva je nedavno javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu.

"Bila sam ljubavnica"

Pejčeva je javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu

- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu - rekla je Gabrijela nedavno, koja je priznala da je Semira volela.

- Volela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome, osim o sebi. Bila sam jako sebična - priznala je ona, koja je ne krije da je bila ljubavnica.

- Bila sam ljubavnica. Da su mogli da me obese u centru grada, obesili bi me. Ja sam toliko bila medijski rastrgnuta da to nije bilo normalno - rekla je pevačica.

Nakon rijalitija imala probleme s depresijom

Podsetimo, Gabrijela je na "Farmi" boravila sa kolegom Semirom Džankovićem, sa kojim je svojevremeno imala ljubavnu vezu dok je on bio u braku, a kako je pevačica istakla, nakon rijalitija je imala probleme sa depresijom.

Ispovest pevačice koja je bila sa Cecinim bratom.

- Imala sam momente depresije posle rijalitija. Tada sam bila u dvadesetim godinama i nisam mogla da podnesem toliki pritisak javnosti. Bilo mi je potrebno da se povučem iz javnog života, da se saberem i prođem kroz neke teške situacije - rekla je svojevremeno Gabrijela, koja ističe da joj je to uticalo na karijeru.

- Sve što se dešavalo negativno je uticalo na moj posao. Jednostavno, nisam znala da baratam ni estradom, ni medijima, a ni ljudima koji su me okruživali u tom trenutku.

