Pevačica Dara Bubamara dala je iskren intervju medijima, osvrćući se na različite teme koje intrigiraju javnost. Na samom početku otkrila je da bira gde nastupa.

- Baš dugo nisam nastupala u Beogradu, biram mesta. Ima nekih mesta, klubova gde ne bih nikad pevala, jednostavno mi se ne dopadaju. Tempo mi je haos, nastupam, snimam po dve emisije "Zvezda Granda" dnevno, ko bi izdržao ovako... Dešavalo mi se da se probudim negde i da ne znam u kom sam gradu - priznala je Dara Bubamara, pa se osvrnula na sina.

Dara Bubamara u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

- Moj sin je u vezi, jako je srećan. Konstantin je moje najveće bogatstvo. Moj bivši muž Milan je definitivno strožiji od mene kad je u pitanju vaspitanje sina. Ponosna sam na sina, ne moram da brinem za budućnost, imamo ko će da brine o meni - govorila je pevačica.

"Zanimalo me je samo da li je živ"

Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Potom se dotakla i žirija muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda", ali i Darka Lazića koji je nedavno ponovo doživeo saobraćajnu nezgodu.

- Videla sam da je Zorica rekla da joj je Viki folirant i da bi je izbacila iz "Pinkovih zvezda"... To je njeno mišljenje, ja gledam svoj život, to me jedino zanima. Videla sam da je Darko Lazić opet imao udes, zanimalo me je samo da li je živ i zdrav. Ne mogu da iznosim detalje, ne mogu da pričam o tome - zaključila je Dara Bubamara.

