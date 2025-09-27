Slušaj vest

Tokom komentarisanja nastupa Miloša Mitea Stamenkovića u emisiji "Pinkove zvezde", tenzija je dostigla vrhunac kada je došlo do sukoba između Desingerice i kandidata, što je dodatno uzburkalo atmosferu u studiju.

- Meni je bilo lepo to, mleko, ništa sada da me to pomeri i nekako pre mature. Dosta toga se slažem sa Viki, nije mi ništa da je zvezdasto - rekao je Desingerica.

Foto: Pink

- Despiću, vi ste rekli da ako neki muškarac dođe u odelu, da izgleda kao kondukter koji cepa karte. Da li ja Vama sada ličim na konduktera koji treba da cepa karte - pitao je kandidat.

- Aplauz - prodrala se Karleuša.

Foto: Pink

- Kada bi imao belu košulju i crne pantalone, da, ali ovako mi izgledaš kao da je poplava u kući, ali okej - rekao je Desingerica.

- Razumem, ali zamislite sada da smo svi došli u šorcu i u majicama - rekao je kandidat.

- Bravo dečko, tako se odgovara, bravo bre - rekla je Karleuša.

- Je l' smo na maturi pile moje?! - rekao je Desingerica.

Foto: Pink

- Nismo na maturi, ali smo na ovoj velikoj sceni koja to zaslužuje - rekao je kandidat.

- Retko gde ćeš videti da Pinkova zvezda dođe u odelu za maturu, što ne osporavam, ali osporavam to tvoje ku*čenje za taj autfit, pošto nije baš savršen - rekao je Desingerica.

1/4 Vidi galeriju Desingerica i Jelena Karleuša Foto: Printsceen /instagram

Desingerica u dugovima

Dragomir Despić Desingerica u dugovima je do guše, požalio se bliskom prijatelju, pisao je nedavno Kurir.

Iako ima mnogo nastupa i zarađuje i više nego dovoljno za normalan život, popularnom treperu je i to malo. Despić se zaneo u troškarenju novca koji zarađuje, pa je morao da podigne kredit kako bi sebi obezbedio još neke luksuzne stvari koje je poželeo. Kredit je uspeo da obezbedi preko firme koju ima još pre nego što je javnosti postao poznat.

Glavni krivac novi auto od 650.000 evra

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

Glavni razlog za kredit je novi auto kojim se pre nekoliko dana prvi put pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda". Despić je uslikan za volanom luksuznog automobila marke "Mercedes", modela "G63 brabus roket 900", čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. "Brabus" je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova edicija "roket 900" predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: