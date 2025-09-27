Slušaj vest

Dugo očekivani koncert Marije Šerifović u Silverdomeu, Holandija, privukao je brojne fanove iz cele zemlje i regiona, a atmosfera pred nastup bila je bombastična.

Fanovi su se okupljali satima pre početka, praveći redove ispred hale, dok su svetla i muzički efekti davali obećanje nezaboravne večeri.

Silverdome, poznat po svojoj modernoj sceni i vrhunskim vizuelnim efektima, bio je spreman da ugosti Mariju i njene fanove. Koncert je otvoren pesmom "Ničija", a pevačica je od prvih tonova uspela da poveže publiku sa sobom i prenese svu snagu emocija koje nosi njena muzika.

Međutim, jedno iznenađenje učinilo je veče nezaboravnim – u jednom trenutku, Marija je prekinula koncert zbog neobične situacije sa

hranom u hali.

- Ćevapi? Kakvi bre ćevapi, stanite ljudi! Ovo je koncert, kakvi ćevapi?! Stvarno neko prodaje ćevape? Gde? Kod toaleta? Sjajno,

sjajno, sjajno… bravo za organizatore! Znate šta, kad su već tu, donesite dva komada da probamo! Kad me već guši luk… svi koji

prate moje videe znaju da ništa više ne mrzim od crnog luka - rekla je Marija Šerifović, izazivajući lavinu smeha i aplauza među

prisutnima.

Napustila stolicu posle finala

Podsetimo, Marija Šerifović je nedavno donela odluku da napusti žiri "Zvezda Granda" nakon deset godina, naglašavajući koliko joj je iskustvo bilo dragoceno i koliko je emotivno vezana za emisiju i sve kandidate koji su prošli kroz šou.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija i dodala:

- Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore! Hvala svima vama koji ste mi poklonili poverenje, koji ste me slušali i ponekad trpeli, hvala što ste verovali da moje reči imaju smisla. Hvala kandidatima koji su u moj život doneli toliko lepih trenutaka i podsetili me šta znači boriti se za svoj san. Novom direktoru, kao i celokupnoj ekipi koja stvara ovaj šou, želim puno sreće i još mnogo uspešnih sezona! Ipak, posle svega, puno mi je srce kad znam da smo se rastali uz iskrene zagrljaje, kao prijatelji i kolege koje su mnogima pomogli da ostvare svoje snove. A vi što ostajete za tim stolom znam da ću vam nedostajati! Čak ćete i vi meni. Iskreno čestitam Nikoli Stanišiću, nadam se da će pametno iskoristiti ovu veliku odskočnu dasku koju je dobio! Naravno i Ceci, koja ga je ovih godinu dana vodila na pravi način.

kurir.rs/republika

