Ena Čolić danima unazad se ne odvaja od dečka Jovana Pejića Peju. Po povratku sa letovanja, par je sumirao utiske i otkrio kako su se proveli, da sada žive zajedno, ali i da li u bliskoj budućnosti planiraju venčanje.

- Peja i ja smo se upoznali na moj rođendan, a tada sam poželela da i naredne godine, odnosno da zauvek, ostane u mom životu. Večeras pravimo pravu rođendansku proslavu i mnogo mi znači što imam dečka poput njega. Osim rođendana, danas slavimo i našu godišnjicu veze -rekla je Ena za "Blic".

Peja je otkrio da Ena nije bila naporna tokom putovanja i da su se proveli nezaboravno.

- Na putovanju nam je bilo prelepo. Svaka žena voli da ispadne lepo na slici, ali Ena nije toliko naporna što se tiče slikanja - rekao je Jovan.

Bila u vezi s bratom pevačice Breskvice

Ena Čolić je bila u šemi sa mlađim brat pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, koji se nedavno oglasio povodom informacija da je bio u vezi sa aktuelnom učesnicom "Elite".

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje.

Bivši muž je tukao

Rođena u malom mestu u unutrašnjosti Srbije, Ena je oduvek bila sklon provokacijama i ekscentričnom ponašanju. Proživela je i pakao sa bivšim mužem koji ju je vezivao i tukao. Poznato je da Ena ima sina iz vanbračne zajednice sa čovekom sa kojim se davno rastala, međutim, jedna devojka tvrdi da se ona i dalje viđa s njim.

