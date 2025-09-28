Slušaj vest

Rijaliti "Elita 9" ponovo je u centru pažnje zbog žestokog sukoba između Zorice i Milene Kačavende, a tenzija ne pada!

Naime, Zorica je rekla da će svakog petka da iznosi nove informacije o Mileni Kačavendi, te je sada otkrila da je bila u šemi sa automehaničarem kod kog je išla, ali se Milena sve vreme smejala tokom pevačicinog izlaganja.

- Milena je počela prva da vređa i to sam više puta prećutala, ali ja sam ćutala i na gore stvari.

Miki je prvo objasnio da je video popucale kapilare od alkohola na Mileni zato što je lečena alkoholičarka. Dečko se uplašio kada joj je video lice bez šminke, ali neću ja pričati o njenom izgledu. Rat je tražila i dobiće ga, ali ja ću samo reći da ova gospođa voli automatske menjače i automehaničare - rekla je Zorica, a Darko Tanasijević je insistirao da pojasni.

Zorica: "Milena svašta krije"

Markovićka se nije zaustavljala, pa je na insistiranje voditelja nastavila da raskrinkava.

- Pa eto tako, znam provereno da se viđala sa jednim. Mođe ona da se smeje do sutra, ali polako. Tek sam počela i tek se zagrevam. Milena Kačavenda svašta krije, a ja sam tu da otkrivam. To što ona preti da je neko m**o, to neka okači mački o rep - rekla je Zorica, a Milena se nije nastavljala.

Inače, Zorica se za crnim stolom svađala i sa Lepim Mićom, te se Bela kuća orila. On joj je dao mali budžet, pa je na sve rekao da ih vezuje samo muzika.

