Naime, sinoć je u "Elitu 9" ušla voditeljka Ivana Šopić koja je saopštila takmičarima ko je sve nominovan ove nedelje za izbacivanje iz rijalitija.

Luka Vujović je odlukom takmičara izglasan za prvog nominovanog ove nedelje.

Ivana Šopić otkrila je kome su Odabrani poželeli da vide leđa, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Odabrani su nominovali Milenu Kačavendu.

- Milena, kako reaguješ na to? - upitala je voditeljka.

- Idem u izolaciju, nisam razmišljala ko me je nomovao, ali ću svakako saznati kroz koji dan. Večeras ću taman da saznam kako na mene gleda publika - kazala je Milena.

- Neka ustanu Vedran, Mladen, Milan, Dejan, Sunčica, Ivana i Miladin - rekla je voditeljka.

- Vedran je nominovan - kazala je voditeljka.

Asmin osvojio 95 odsto glasova

Posetimo, prva je Elitu 9 napustila Teodora Arsić.

Nominovani su bili Asmin Durdžić, Rada Todorović i Teodora Arsić, a nakon što su odigrali igru saopšteno je da Teodora Arsić zauvek napušta Zadrugu 9 Elitu nakon samo devet dana.

Ubrzo je voditelj Darko Tanasijević saopštio da Asmin Durdžić ima neverovatnih 95% glasova publike, Rada Todorović 5% glasova, dok Teodora Arsić nije imala ni jedan procenat podrške.

