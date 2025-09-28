Slušaj vest

Nominovani ove nedelje su Luka Vujovića, Milena Kačavenda i Vedran Poljak.

Naime, sinoć je u "Elitu 9" ušla voditeljka Ivana Šopić koja je saopštila takmičarima ko je sve nominovan ove nedelje za izbacivanje iz rijalitija.

Luka Vujović je odlukom takmičara izglasan za prvog nominovanog ove nedelje.

Ivana Šopić otkrila je kome su Odabrani poželeli da vide leđa, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Elita 9 Foto: Printscreen Instagram

Odabrani su nominovali Milenu Kačavendu.

- Milena, kako reaguješ na to? - upitala je voditeljka.

- Idem u izolaciju, nisam razmišljala ko me je nomovao, ali ću svakako saznati kroz koji dan. Večeras ću taman da saznam kako na mene gleda publika - kazala je Milena.

- Neka ustanu Vedran, Mladen, Milan, Dejan, Sunčica, Ivana i Miladin - rekla je voditeljka.

- Vedran je nominovan - kazala je voditeljka.

Asmin osvojio 95 odsto glasova

Asmin Durdžić u Eliti Foto: Printscreen

Posetimo, prva je Elitu 9 napustila Teodora Arsić.

Nominovani su bili Asmin Durdžić, Rada Todorović i Teodora Arsić, a nakon što su odigrali igru saopšteno je da Teodora Arsić zauvek napušta Zadrugu 9 Elitu nakon samo devet dana.

Ubrzo je voditelj Darko Tanasijević saopštio da Asmin Durdžić ima neverovatnih 95% glasova publike, Rada Todorović 5% glasova, dok Teodora Arsić nije imala ni jedan procenat podrške.

Ne propustiteStarsDUPLO SLAVLJE! Ena Čolić i Jovan Pejić ne kriju sreću, ovaj dan su dugo čekali
GetOriginalImageById copy.jpg
RijalitiRIJALITI UČESNICA ŽELI DA POSTANE GLUMICA ZA ODRASLE! Šuškalo se da je bila u šemi s Kačavendinim bivšim, sad isplivali detalji o njoj: Snima svaki odnos...
Elita 9
StarsPOZNATI ŠVALER ODLEPIO ZA TEOM TAIROVIĆ! U rijalitiju saznao da je postao otac, a sad bacio oko na pevačicu, sve obelodanio javno: "Kako je dobra..."
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.33_902ba0fc.jpg
Stars"MNOGO VOLI SVINGERAJ, ISPUNJAVA JE" Učesnica Elite 9 potpuno razotkrivena, isplivali šokantni detalji
Sara Stojanović

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv