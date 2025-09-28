Slušaj vest

U javnosti su se pojavile spekulacije da su se kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica Ana Nikolić, koja je juče proslavila rođendan, pomirili nakon incidenta.

Domaći mediji kontaktirali su Raleta kako bi proverili da li je došlo do pomirenja nakon skandala i svađe između njih.

- To su gluposti - kratko je izjavio Rale, demantujući sve spekulacije.

Podsetimo, posle incidenta o kojem je Ana izvestila javnost, prijavivši svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, oglasio se i on nedavno otkrivši svoju stranu priče.

Priznao nasilje

- Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam ko je tu nasilnik, a ko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili nedelju dana i to je maksimum - rekao je Rale, a onda otkrio šta se dogodilo tog dana kada ga je Ana prijavila za nasilje.

- Tog dana, ja sam spavao u sobi, a ona je uzela da mi proverava telefon i čita poruke. Našla je prepisku sa devojkom koju ja i ne poznajem. To je neki njen fan, pisala mi je kada smo išli na Krk. Meni je broj telefona pisao na Instagramu, našla me je i rekla da je šminker i da bi joj bila čast da našminka Anu ukoliko nema šminkera. Međutim, nas je tada zvao bivši muž Dragane Mirković,moj prijatelj Toni Bijelić, da dođemo kod njega u Opatiju da nas ugosti i da se družimo. On je tada Ani organizovao i frizera i šminkera, i ja sam se devojci zahvalio i napisao da imamo šminkera i da ćemo joj se obratiti možda nekom drugom prilikom. Tamo se Ana posvađala sa šminkerkom koju je Toni organizovao i ja sam napisao "Evo vam druge prilike". Ana je to pročitala i poludela jer je mislila kao da sam ja imao nešto sa tom devojkom, a to veze nema sa životom... Tu kreće ludilo: "Ti me varaš" - rekao je Rale, pa nastavio:

- Nije mogla da se smiri, ona je celu sobu razbila. Uzeo sam telefon i rekoh: "Sad ću da snimim šta si sve razbila". To su bile psovke, uvrede... Sve imam snimljeno na telefonu. Kaže: "Gledaj mi modrice, gledaj šta mi radiš". Rekoh, ajde daj da snimim te modrice, a ono nema ništa po telu. U jednom trenutku je otišla u kuhinju, polomila je sve što može. Onda je ušla u trpezariju, bacala je tanjire što su ostali od ručka po zidovima. Tu sam skočio i rekao: "Alo bre ženo, ovo je treći put da razbijaš celu kuću, jesi normalna budalo?". Rekla mi je: "Sada ću bre da uzmem nož da te izbodem". Otišla je u kuhinju i ja sam stvarno mislio da će to uraditi. Međutim, ona je ostavila nož i zaletela se na mene da me udari. Ja sam je uhvatio za ruke, ona se tu otimala i stvarno sam je u tom otimanju jednom nehotice udario. Kada sam video da ne mogu da je smirim, samo sam je obgrlio i spustio na pod. Molio sam je da se smiri - prisećao se incidenta kompozitor.

