Odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković ne prestaje da intrigira javnost, a poslednja emisija "Pinkovih zvezda" donela je još jednu buru emocija.

Šta se desilo?

- Nisam ničiji advokat, ja se uvek borim za neku pravdu, ali ovaj dečko puni trenutno više klubove i sve ovo gde deca dolaze, nego svi ovi u žiriju, zaključno sa mnom - rekla je Viki nakon čega je nastao haos u studiju.

- Viki, slušaj da ti nešto kažem. Ti si moje najveće razočarenje u ovom žiriju - rekla je Zorica.

- Ja Zoricu jako uvažavam, cenim i poštujem, iako je ona meni rekla. Zorice, da li ti pevaš po klubovima?! Ti ne pevaš po klubovima - pokušala je da objasni Viki.

- Nisi rekla: "Čast izuzecima", mene ne interesuje da analiziram karijere, mene interesuje tvoje obrazloženje, ti toliko poltronišeš kandidatu, a ne daješ mu glas, zato si moje razočarenje - rekla je Zorica.

- To je tvoje pravo, možda si i ti moje razočarenje - rekla je Viki.

Podsetimo, u emisiji "Amidži šou" gde su zajedno gostovale, Zorica je napala Viki.

