Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, nedavno je ostala bez svog ljubimca, a sada se snimala i nije mogla da sakrije tugu i bol zbog gubitka.

- Gubim apsolutno sve do čega mi je stalo. Kao da neko konstantno ima moju vudu lutkicu i bode je. Ako mi je stalo do kučeta - mora da me napusti, ako mi je stalo do zemlje - sve ode u kontru i ne može da se potpiše ugovor, znači već treći put se to dešava. Ne znam da li treba da prestane da mi bude stalo do bilo koga i bilo čega... nemam snage više i ako mislite da biti u javnom poslu i pokazivati ljudima svoj život, svi pokušavamo da pokažemo dobre strane i naravno da to iziskuje određenu ljubomoru među ljudima, ali niko ne želi da živi moj život, verujte mi. Šta god da vam se dešava u životu, bolje vam je nego meni poslednjih koliko god vremena i prestanite da mi bodete vudu lutkicu, stvarno nemam snage više... - rekla je Zorana Jovanović.

"Mama i tata će te voleti zauvek"

Podsetimo, Zorana Jovanović se od svog ljubimca oprostila emotivnom objavom.

- Naš dragoceni mali dečačić, mali grumenčić, danas je prešao preko mosta duge. Čekao je da se vratimo i damo mu poslednji zagrljaj i poljubac, a naša srca su zauvek slomljena. Imati ga u našim životima donelo je toliko radosti i ne možemo biti zahvalniji na vremenu koje smo proveli sa njim. Najnežnija, najslađa beba. Mama i tata će te voleti zauvek i mnogo će im nedostajati. Idi uživaj u raju sa vetrom u kosi, neograničenim jogurtima i poslasticama, tvoja sestra Lola te čeka da ti pokaže svet i sigurna sam da ćeš i Aspenu nedostajati - napisala je uz niz slika koje čuvaju uspomenu na njega.

Ništa od svadbe

Inače, Zorana Jovanović imala je bajkovitu veridbu sa fudbalerom Ilojem Rumujem na Karibima, a onda je obavestila svoje pratioce da od svadbe neće biti ništa.

– Vidim puno pitanja vezanih za venčanje. „Pričaj o planovima za venčanje, kakvu haljinu želiš…“ Ja moram ovim putem da razočaram kako moje prijatelje, tako i moje pratioce, ali od venčanja nema ništa. Nemojte pogrešno da me shvatite, mi ćemo se venčati, ali bukvalno samo opštinski da potpišemo i to iz dva razloga – poručila je influenserka.

