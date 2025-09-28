Slušaj vest

Na samom ulasku u "Elitu 9", produkcija je poslala pismo u Belu kuću u kome su jasno bila napisana pravila ponašanja u rijalitiju.

Ipak, čini se da su se neki rijaliti učesnici oglušali o njih, pa su odmah i kažnjeni.

Kazne

Veliki šef je kaznio je Dejana Ketića, Sunčicu Bajić i Vedrana Poljka obzirom da tokom emisije ''Nominacije'' nisu sedeli za stolom i nisu pomno pratili emisiju, što je strogo zabranjeno.

Troje učesnika nominovano za izbacivanje

Inače, Vedran Poljak je među nominovanim takmičarima za izbacivanje.

Luka Vujović je odlukom takmičara izglasan za prvog nominovanog ove nedelje.

Ivana Šopić otkrila je kome su Odabrani poželeli da vide leđa, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Odabrani su nominovali Milenu Kačavendu.

- Milena, kako reaguješ na to? - upitala je voditeljka.

- Idem u izolaciju, nisam razmišljala ko me je nomovao, ali ću svakako saznati kroz koji dan. Večeras ću taman da saznam kako na mene gleda publika - kazala je Milena.

- Neka ustanu Vedran, Mladen, Milan, Dejan, Sunčica, Ivana i Miladin - rekla je voditeljka.

- Vedran je nominovan - kazala je voditeljka.

