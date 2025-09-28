Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija "Elita 8", Katarina Samardžić, poznatija kao Keti, ponovo je dospela u centar pažnje, i to zbog šokantnih snimaka koji su se pojavili u javnosti.

Naime, domaći mediji su došli u posed video-zapisa nastalih ispred jednog prestoničkog kluba, na kojima se vidi Keti u vidno alkoholisanom stanju.

Nakon što je napustila lokal, bivša rijaliti učesnica se teturala, a zatim završila na ulici gde se, na zaprepašćenje prolaznika, valjala dok su automobili nesmetano prolazili.

Kako je završila pijana na podu?

Kako saznaju domaći mediji, Keti je veče provela na proslavi rođendana Ene Čolić zajedno sa njenim dečkom Jovanom Pejićem Pejom i društvom.

Nakon što se sklonila sa ulice, u vidno lošem stanju pala je na travnjak i legla, što je šokiralo prolaznike. Zabrinuti građani odmah su pozvali Hitnu pomoć kako bi Katarini Samardžić bila ukazana medicinska pomoć.

 Pomoć joj je ubrzo ukazana, a kola hitne pomoći odvezla ju je, kako bi joj se dalje pomoglo i obavila detaljna dijagnostika.

