Slušaj vest

Nakon uspešnog nastupa u Berlinu, Boban Rajović ovog vikenda zapalio je i Beograd! Popularni pevač održao je sjajan nastup u jednom od najpoznatijih prestoničkih mesta za provod, gde je atmosfera do ranih jutarnjih sati bila na vrhuncu.

Uživala u društvu prijatelja

Među publikom našla se i pevačica Ana Nikolić, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog burnih dešavanja na privatnom planu. Iako je u epicentru skandala i raskida, Ana je rešila da sve ostavi po strani i uživa u muzici, te je do jutra ostala u društvu prijatelja, zračila osmehom i pevala zajedno sa publikom. Ujedno Ana je sa prijateljima slavila njen rođendan.

Ana Nikolić Foto: Instagram/mladjaniRajovic

Kako saznajemo, Rajović je tokom večeri odlučio da obraduje svoju koleginicu.

– Boban je na kraju prišao stolu na kom je Ana bila sa prijateljima. Nekoliko pesama otpevao je za nju, da bi se posle fotografisali – otkriva naš izvor.

Ana Nikolić slavila rođendan na nastupu Bobana Rajovića Izvor: Instagram/mladjaniRajovic

Stigla i Prija

Da dobra atmosfera ne izostane, pobrinula se i još jedna zvezda. Naime, među prisutnima u publici bila je i Aleksandra Prijović, pa je jasno da su koleginice upravo kod Bobana izabrale zabavu za pamćenje.

Ne propustiteStarsANU NIKOLIĆ NAPALI NA ROĐENDAN! Uradila nešto što je fanove razbesnelo, haos na mrežama... Ovo su svi detalji
6df51041a557487f9c16ce0e6b19b7f7.jpg
StarsDOHVATILA MAKAZE I SAMA SE OŠIŠALA! Ana Nikolić nakon raskida s Raletom zatekla fanove priznanjem, evo kako sada izgleda (FOTO)
Ana Nikolić i Rale
StarsOVO JE NAJTUŽNIJA PESMA NA NAŠOJ ESTRADI: Napisala ju je Marina Tucaković za Anu Nikolić, tekst ledi krv u žilama
Marina Tucaković Ana Nikolić.jpg
StarsANA NIKOLIĆ NOVI ČLAN ŽIRIJA: Pevačica se oglasila na svom Instagram profilu i potvrdila učešće u muzičkom takmičenju (FOTO)
ana-nikolic-1.jpg

Ana Nikolić se obraća bivšem partneru Izvor: Instagram