VRELE SCENE U ELITI! Janjuš i Dušica tresli zidove rijalitija: Uvukli se ispod jorgana, a onda krenula žestoka akacija
Dušica Đokić legla je pored Marka Janjuševića Janjuša, koji je odmah zagrlio i počeo da je ljubi po licu, dok je ona njega češkala po ruci, te su sve vreme ćaskali.
- Lep mi je osećaj, osećam se bitnom - rekla je Dušica.
Razmenjivali nežnost
Janjuš i Dušica razgovaraju o vezi u rijalitiju Foto: Printscreen YouTube
- Lepo mi je da tako zaspimo, pa se grlimo, pa se slučajno probudimo i vodimo ljubav, pa onda zaspimo. Sada bi u ovo vreme spavali - rekao je Janjuš.
- Bogami, ja bih već sada ustala - rekla je Dušica koja je nedavno priznala da voli žene.
