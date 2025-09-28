Slušaj vest

Dušica Đokić legla je pored Marka Janjuševića Janjuša, koji je odmah zagrlio i počeo da je ljubi po licu, dok je ona njega češkala po ruci, te su sve vreme ćaskali.

- Lep mi je osećaj, osećam se bitnom - rekla je Dušica.

Razmenjivali nežnost

1/4 Vidi galeriju Janjuš i Dušica razgovaraju o vezi u rijalitiju Foto: Printscreen YouTube

- Lepo mi je da tako zaspimo, pa se grlimo, pa se slučajno probudimo i vodimo ljubav, pa onda zaspimo. Sada bi u ovo vreme spavali - rekao je Janjuš.

- Bogami, ja bih već sada ustala - rekla je Dušica koja je nedavno priznala da voli žene.

