Slušaj vest

Dušica Đokić legla je pored Marka Janjuševića Janjuša, koji je odmah zagrlio i počeo da je ljubi po licu, dok je ona njega češkala po ruci, te su sve vreme ćaskali.

- Lep mi je osećaj, osećam se bitnom - rekla je Dušica.

Razmenjivali nežnost

Janjuš i Dušica razgovaraju o vezi u rijalitiju Foto: Printscreen YouTube

- Lepo mi je da tako zaspimo, pa se grlimo, pa se slučajno probudimo i vodimo ljubav, pa onda zaspimo. Sada bi u ovo vreme spavali - rekao je Janjuš.

- Bogami, ja bih već sada ustala - rekla je Dušica koja je nedavno priznala da voli žene.

U video-prilogu pogledajte detaljnije:

Ne propustiteStarsJANJUŠA ĆE STREFITI ŠLOG! Najzgodnija učesnica Elite priznala da voli žene: Danima se muva sa Jaškom, a sada otvorila dušu i sve priznala
Dušica Đokić
StarsJANJUŠ VEĆ NAŠAO NOVU LJUBAV U RIJALITIJU: Oduševljen njenom harizmom i lepotom, evo koja nova učesnica je zasenila Maju Marinković: Sve priznao cimeru
Janjuš ušao u Elitu 9
RijalitiPRVI PUT JE U RIJALITIJU, A IMA VEĆI HONORAR OD MNOGIH STARIH UČESNIKA! Dušica Đokić zaradiće ogromnu cifru! Ovoliko uzima nedeljno!
Voditeljka Dušica Jakovljević upravo je najavila i narednog takmičara prve grupe koji će ove noći ući u ''Elitu 9''. Naime reč je o Dušici Đokić koja ove sezone ulazi zbog slave i moći.
RijalitiJANJUŠ ZAVRŠIO U KREVETU SA ATRAKTIVNOM BRINETOM! Nedavno se tuširao sa Sarom, a sad je ona došla na red (FOTO/VIDEO)
Marko Janjušević Janjuš

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv