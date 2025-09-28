SINDI STAVILA 400 KUBIKA U GRUDI! Pevačica pokazala nove obline, muškarcima neće biti dobro kada vidte ovaj vreli prizor
Bivša članica grupe Models Ivana Stamenković Sindi objavila je galeriju fotografija na kojima je pokazala kako ima telo za medalju.
Sindi izgleda mnogo mlađe, a pevačica sa 46. godina pokazala je zanosnu figuru. Ona ima silikone u grudima, a stavila je 400 kubika u "dekolte".
Sada je raskopčala košulju i pokazala bujno poprsje preko kojeg je visila ogrlica.
Sve ove fotografije napravili je u luksuznom okruženju pa je iza nje bio bazen i prostrano dvorište.
Voli da obilazi egzotične destinacije
Sindi danas putuje po svetu, te na svojim društvenim mrežama pokazuje koje destinacije obilazi, a njena izjava o tome kako nigde ne radi mnoge je šokirala.
"Zaslužila sam penziju"
Inače, Sindi se nije šalila kada je rekla da ne radi standardni posao od osam sati.
- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - rekla je ona tada.
Pogledajte dodatni snimak: