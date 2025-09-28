Slušaj vest

Bivša članica grupe Models Ivana Stamenković Sindi objavila je galeriju fotografija na kojima je pokazala kako ima telo za medalju.

Sindi izgleda mnogo mlađe, a pevačica sa 46. godina pokazala je zanosnu figuru. Ona ima silikone u grudima, a stavila je 400 kubika u "dekolte".

Sindi u skupom odelu
Foto: Printscreen

Sada je raskopčala košulju i pokazala bujno poprsje preko kojeg je visila ogrlica.

Sve ove fotografije napravili je u luksuznom okruženju pa je iza nje bio bazen i prostrano dvorište.

Voli da obilazi egzotične destinacije

Sindi danas putuje po svetu, te na svojim društvenim mrežama pokazuje koje destinacije obilazi, a njena izjava o tome kako nigde ne radi mnoge je šokirala.

Foto: Instagram

"Zaslužila sam penziju"

Inače, Sindi se nije šalila kada je rekla da ne radi standardni posao od osam sati.

- Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - rekla je ona tada.

