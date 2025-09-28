Slušaj vest

Takmičarki "Pinkovih zvezda", Emiliji Stanković je pozlilo na sceni.

Naime, u prethodnoj epizodi "Pinkovih zvezda" dogodila se nepredviđena situacija na sceni.

Takmičarka Emiliji Stanković je izašla u zelenoj dugoh haljini i oduševila žiri, a u jednom momentu joj je pozlilo.

Ona se uhvatila za grudi, a odmah joj je ukazana pomoć.

Sukob Zorice i Viki u "Pinkovim zvezdama"

Podsetimo, u toku emisije "Pinkove zvezde" dogodio se verbalni napad Viki Miljković na Zoricu Brunclik.

- Nisam ničiji advokat, ja se uvek borim za neku pravdu, ali ovaj dečko puni trenutno više klubove i sve ovo gde deca dolaze, nego svi ovi u žiriju, zaključno sa mnom - rekla je Viki nakon čega je nastao haos u studiju.

- Viki, slušaj da ti nešto kažem. Ti si moje najveće razočarenje u ovom žiriju - rekla je Zorica.

- Ja Zoricu jako uvažavam, cenim i poštujem, iako je ona meni rekla. Zorice, da li ti pevaš po klubovima?! Ti ne pevaš po klubovima - pokušala je da objasni Viki.

- Nisi rekla: "Čast izuzecima", mene ne interesuje da analiziram karijere, mene interesuje tvoje obrazloženje, ti toliko poltronišeš kandidatu, a ne daješ mu glas, zato si moje razočarenje - rekla je Zorica.

- To je tvoje pravo, možda si i ti moje razočarenje - rekla je Viki.

