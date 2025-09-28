Slušaj vest

Takmičarki "Pinkovih zvezda", Emiliji Stanković je pozlilo na sceni.

Naime, u prethodnoj epizodi "Pinkovih zvezda" dogodila se nepredviđena situacija na sceni.

Takmičarka Emiliji Stanković je izašla u zelenoj dugoh haljini i oduševila žiri, a u jednom momentu joj je pozlilo.

Ona se uhvatila za grudi, a odmah joj je ukazana pomoć.

Emiliji Stanković pozlilo u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

Sukob Zorice i Viki u "Pinkovim zvezdama"

Podsetimo, u toku emisije "Pinkove zvezde" dogodio se verbalni napad Viki Miljković na Zoricu Brunclik.

- Nisam ničiji advokat, ja se uvek borim za neku pravdu, ali ovaj dečko puni trenutno više klubove i sve ovo gde deca dolaze, nego svi ovi u žiriju, zaključno sa mnom - rekla je Viki nakon čega je nastao haos u studiju.

- Viki, slušaj da ti nešto kažem. Ti si moje najveće razočarenje u ovom žiriju - rekla je Zorica.

- Ja Zoricu jako uvažavam, cenim i poštujem, iako je ona meni rekla. Zorice, da li ti pevaš po klubovima?! Ti ne pevaš po klubovima - pokušala je da objasni Viki.

- Nisi rekla: "Čast izuzecima", mene ne interesuje da analiziram karijere, mene interesuje tvoje obrazloženje, ti toliko poltronišeš kandidatu, a ne daješ mu glas, zato si moje razočarenje - rekla je Zorica.

- To je tvoje pravo, možda si i ti moje razočarenje - rekla je Viki.

Ne propustiteStars"IZGLEDAŠ KAO DA TI JE POPLAVA U KUĆI..." Kandidat pokušao da ponizi Desingericu, pa dobio žestoku povratnu: Neviđeni haos u Pinkovim zvezdama
Desingerica.jpg
StarsNOVI UDARAC ZA ZVEZDA GRANDA: Da li će zbog ovog poteza Željko Mitrović uzdrmati konkurenciju?
Ko je ima bolju binu Pinkove Zvezde ili Zvezde Granda
Stars"NE MORATE DA IMATE NOVINARSKU ŠKOLU DA BISTE BILI VODITELJ" Milan Mitrović odgovorio koleginici Bojani Lazić: Već nekoliko sezona...
bojana lazić i milan mitrović.jpg
Stars"KRV, MESO, ZNOJ, SUZE..." Jelena Karleuša bez zadrške analizirala uspeh Tee Tairović, a onda se osvrnula i na Aleksandru Prijović
jeca prija tea.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Druga grupa Elitara ulazi u studio, Bebica se predomislio, ulazi sa devojkom Izvor: Kurir