Slušaj vest

Folk zvezda Viki Miljković otkrila je nove informacije o zdravstvenom stanju Halida Bešlića. Podsetimo, legendarni pevač se već neko vreme nalazi na odeljenju onkologije u bolnici u Sarajevu, a podrška mu stiže iz svih krajeva bivše Jugoslavije.

I kolege su uz njega, a Viki je jedna od onih koja je u svakodnevnom kontaktu sa dugogodišnjim prijateljem.

Kandidati pevali Bešlićeve hitove

Tokom "Pinkovih zvezda" nekoliko kandidata se predstavilo sa hitovima Halida Bešlića, te ga je Viki tom prilikom puno pozdravila.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

– Ljudi me stalno pitaju kako je Halid. On je moj veliki prijatelj i ovom prilikom ga srdačno pozdravljam. U kontaktu smo, oseća se sve bolje i oporavlja se – rekla je Viki,a publika u studiju je ovu vest pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Karleuša želi da ga upozna

Jelena Karleuša je izrazila želju da upozna Halida, te je zamolila Viki da ona bude posrednikom tome, kada zajedno budu i Sarajevu zbog audicije za "Pinkove zvezde". Viki je inače ranije najavila da će tom prilikom posetiti Halida.

Nedavno se za bosanske medije oglasio i Bešlićev menadžer koji je takođe rekao da njegovo zdravstveno stanje ide na bolje, što sve raduje.

Halid Bešlić veruje u svoje ozdravljenje Foto: Kurir / Marina Lopičić

- Stanje mu se popravlja, pun je optimizma, a i mi sa njim. Lekari planiraju da ga na kratko puste kući, kako bi se odmorio od bolničkog lečenja. Terapije su dale rezultate, a o daljem toku odlučiće lekari. Kako sada izgleda, sve ide nabolje – izjavio je menadžer za „Avaz“.

Ove vesti donele su olakšanje i radost brojnim fanovima Halida Bešlića širom regiona.