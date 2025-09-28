Keti se oglasila nakon što se valjala po podu

Nakon što su u javnost dospeli uznemirujući snimci bivše učesnice "Elite 8", Katarina Samardžić, poznatija kao Keti, ona se oglasila putem društvenih mreža kako bi pojasnila situaciju i stala na kraj spekulacijama.

Njeno obrazloženje

- Dobro jutro svima, ne znam po koji put snimam ovaj video? Mislim da je pedeseti, a trudim se da zvučim i izgledam normalno – započela je ona emotivno.

Keti se oglasila nakon što se valjala po podu Foto: Printscreen

Zatim je dodala da njeno ponašanje nema nikakve veze sa konzumacijom alkohola.

Trebalo je da pritrči u pomoć i pomogne čoveku kojem nije bilo dobro, i to nije imalo veze sa bilo kakvim alkoholom. Svako ko me zna, zna kakvo je moje zdravstveno stanje i ja sada ovo dugujem mojoj porodici, i idem po toksikološki nalaz.

Ovim obraćanjem, Keti je želela da stavi tačku na glasine koje kruže internetom, ističući da će zdravstvenu dokumentaciju koristiti kao dokaz u prilog svojoj verziji događaja.

Uznemirujući snimci

Podsetimo, domaći mediji su došli u posed video-zapisa nastalih ispred jednog prestoničkog kluba, na kojima se vidi Keti nije pri sebi.

Nakon što je napustila lokal, bivša rijaliti učesnica se teturala, a zatim završila na ulici gde se, na zaprepašćenje prolaznika, valjala dok su automobili nesmetano prolazili.

Bila na rođendanu

Kako saznaju domaći mediji, Keti je veče provela na proslavi rođendana Ene Čolić zajedno sa njenim dečkom Jovanom Pejićem Pejom i društvom.

Nakon što se sklonila sa ulice, u vidno lošem stanju pala je na travnjak i legla, što je šokiralo prolaznike. Zabrinuti građani odmah su pozvali Hitnu pomoć kako bi Katarini Samardžić bila ukazana medicinska pomoć.

Pomoć joj je ubrzo ukazana, a kola Hitne pomoći odvezla su je, kako bi joj se dalje pomoglo i obavila detaljna dijagnostika.

