Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić nedavno su doživeli saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa u blizini beogradske Arene, vraćajući se sa promocije koju je organizovala Darkova svastika, Tijana Matić.

Mladen Mijatović je danas na Pink televiziji objasnio detalje nesreće i dalji tok istrage:

- Istraga je još uvek u toku po nalogu nadležnog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, a ono što je evidentno i što je činjenica jeste da su povređeni i Darko Lazić i njegova supruga. Moram reći koliko god to bizarno zvučalo da su u pitanju samo lake telesne povrede i to je najvažnije, da niko nije stradao, poginuo i da nema teških telesnih povreda tako da su oboje nakon ukazane medicinske pomoći u zdravstvenoj ustanovi pušteni na kućno lečenje. Tužilaštvo je naložilo policiji da obavi određene radnje odnosno da pribavi izjave svedoka, da se skinu snimci sa sigurnosnih kamere i da se uzme izjava od vozača autobusa. Moram da napomenem da je autobus GSP u tom trenutku bio prazan odnosno nije bilo putnika i išao je ka garaži, možda je to sreća u nesreći. Vozač (Darko Lazić) je bio pod dejstvom alkohola, negativan je na droga testu i vozio je bez srpske dozvole - otkriva Mladen Mijatović.

Foto: Kurir

- Da li je njemu trajno oduzeta vozačka dozvola? - upitan je Mladen.

- Pa nije oduzeta trajno, ali kao i svakom što se oduzme vozačka dozvola na određeni vremenski period kada sakupi određeni broj bodova. Osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola ima obavezu da u agenciji za bezbednost saobraćaja sluša određene časove i prisustvuje određenim predavanjima na temu ''Bezbednost saobraćaja''' i nakon toga polaže se ispit. Ukoliko se ispit uspešno položi, onda se vozaču vraća vozačka dozvola i ima pravo da učestvuje u saobraćaju - saopštava Mladen Mijatović.

Šta se tačno desilo?

Podsetimo, do sudara je došlo tako što je Darko Lazić najpre udario u autobus, a onda se zakucao u bankinu.

Pevač je posle ukazane pomoći na VMA pušten na kućno lečenje sa povredom glave, dok je njegovoj supruzi pomoć ukazana u bolnici u Zemunu.

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Analizom je utvrđeno da je u trenutku udesa imao čak 1,93 promila alkohola u krvi, dok je on tvrdio da nije bio pijan.

Javnost je uznemirilo i potreslo sve što se dogodilo vezano te noći, naročito ako se u obzir uzme to da je pre nekoliko godina tešku saobraćajku iz koje je jedva izvukao živu glavu.

Darko Lazić gost je emisije “Pusti brigu” na Kurir televiziji, koja će biti emitovana danas, u nedelju 28. septembra, od 15 časova. Sa njim u studiju su i dve dame Jelena Kostov i Živkica Miletić. Pevači su napravili sjajnu atmosferu, ali su otkrili i manje poznate detalje iz njihovih života. .

Pogledajte dodatni snimak: