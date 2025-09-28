Slušaj vest

Sinoć je u rasprodatom Sava Centru Lexington bend održao treći od tri velika koncerta, koji će se dugo pamtiti.

Atmosfera je bila naelektrisana od prvog takta, a publika svih generacija pevala je uglas najveće hitove benda, stvarajući nezaboravan spektakl.

Ipak, najveće slavlje usledilo je nakon samog koncerta.

Prija zapevala 

Aleksandra Prijović peva prvi put nakon porođaja Foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra Prijović pojavila se nakon koncerta u jednom beogradskom lokalu gde je zapevala kako bi upriličila slavlje povodom uspešno organizovanih koncerata.

Prija je u sekundi sve digla na noge, a nema osobe koja u lokalu nije igrala i pevala uz jednu od naših najuspešnijih pevačkih zvezda.

Alekandra je pevala svoj hit "Sve po starom", a sve kamere i telefoni su bili upereni u pevačicu.

Goran Lečić Leka Izvor: Instagram

