Aleksandra Prijović pevala prvi put nakon porođaja
ALEKSANDRA PRIJOVIĆ PRVI PUT NAKON POROĐAJA ZAPEVALA! Opalila svoj hit pa celu salu digla na noge,
Sinoć je u rasprodatom Sava Centru Lexington bend održao treći od tri velika koncerta, koji će se dugo pamtiti.
Atmosfera je bila naelektrisana od prvog takta, a publika svih generacija pevala je uglas najveće hitove benda, stvarajući nezaboravan spektakl.
Ipak, najveće slavlje usledilo je nakon samog koncerta.
Prija zapevala
Aleksandra Prijović peva prvi put nakon porođaja Foto: Printscreen/Instagram
Aleksandra Prijović pojavila se nakon koncerta u jednom beogradskom lokalu gde je zapevala kako bi upriličila slavlje povodom uspešno organizovanih koncerata.
Prija je u sekundi sve digla na noge, a nema osobe koja u lokalu nije igrala i pevala uz jednu od naših najuspešnijih pevačkih zvezda.
Alekandra je pevala svoj hit "Sve po starom", a sve kamere i telefoni su bili upereni u pevačicu.
