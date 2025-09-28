Slušaj vest

Voditelj Zoran Pejić Peja ima buran ljubavni život, a nakon što se nedavno razveo od 25 godina mlađe, našao je novu ženu koja mu se dopada.

Naime, Peja se povremeno viđa sa 14 godina mlađom pevačicom, a kako se saznaje, on smatra da sada nema vremena za ozbiljnu vezu.

Kako pišu domaći mediji, Peja je nju upoznao dok je još bio u vezi. Iako se odlično slažu, njih dvoje ne žele da zvanično budu u vezi, već im odgovara da su u kombinaciji.

- Njih dvoje su se upoznali pre mnogo godina, dok su oboje bili u vezama, te zbog toga tada ništa nije bilo među njima. Nedavno su se sreli u jednom tržnom centru, gde su se ispričali i varnice su se javile na keca. Ubrzo su stupili u kontakt i počeli su da se viđaju - rekao je izvor za Informer, pa otkrio zbog čega njih dvoje nisu zvanično u vezi, nego se povremeno viđaju:

- Peja ima mnogo poslovnih obaveza, zbog čega kuburi sa slobodnim vremenom i sada nije u prilici da bude u vezi i nekom se posveti maksimalno. Oni su se našli na pola puta i shvatili su da je najbolje da budu prijatelji sa povlasticama i viđaju se povremeno. Hemija među njima postoji, a da li će on prelomiti i ozvaničiti vezu sa pevačicom, videćemo uskoro.

Evo da li bi ušao u rijaliti

Inače, Peja je nedavno govorio o tome da li bi se oprobao u rijaliti programu, s obzirom na to da se takmičio njegov naslednik Jovan Pejić.

- Trenutno ne mogu da uđem u rijaliti jer imam mnogo posla, puno je zakazanih svadbi. Ali, čim Lepi Mića završi rijaliti karijeru, ja ću ući da ga zamenim. Za svoje učešće ne bi tražio nikakav novac, već bih ušao na kompenzaciju - da mi tamo nađu ženu. Ako bude ona ''prava'' možda se i oženim pred kamerama - rekao je on za Informer ranije, te je bilo jasno da ga to sada ne zanima.

Kurir / Informer

