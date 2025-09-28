Slušaj vest

Pevačicu Mariju Maru Stojadinović javnost je upoznala kada je 2006. godine izdala album. Međutim, ubrzo su se u medijima pojavile njene fotografije s plaže u toplesu, zbog čega su mnogi mislili da ju je Saša Popović izbacio iz "Granda", o čemu se i danas često piše na portalima.

Marija Mara se tada povukla sa scene i preselila u Ameriku. Sada se u intervjuu za Kurir osvrnula na taj nemili događaj, otkrila je šta joj je Popović rekao, kao i da ima svoj biznis u Americi s hranom.

Koji je bio razlog vašeg povlačenja sa scene?

- Nestala sam u jeku popularnosti, a jedini razlog je bio taj što sam želela da se pridružim porodici, koja je u tom momentu živela u Americi.

I danas se pominje da vas je Saša Popović izbacio iz "Granda" zbog fotografija u toplesu.

- Te paparaco fotke su se desile, ali ne samo meni već i brojnim drugim pevačima. Moram da budem iskrena, meni Saša Popović nikada nije rekao da sam izbačena iz "Granda". Njegove reči su bile: "Svakog čuda tri dana dosta, neka se slegne malo prašina." Međutim, ja sam baš u tom momentu čekala papire za Ameriku i desilo se da sam ih dobila. Mogla sam da odustanem od svega, a mogla sam da iskoristim tu priliku i da dođem u Ameriku. Odlučila sam se za drugu opciju. To se sve dešavalo u istom periodu, a ljudi su u nedostatku informacija spinovali priču da me je Popović izbacio. To od Saše Popovića nisam doživela i nismo bili u lošim odnosima. Sa Suzanom Jovanović sam u kontaktu na društvenim mrežama, nemam njen broj. Ona zna koliko je volim i poštujem. Volim i njene pesme, mislim da je stvarno dobra žena.

Čime se danas bavite pored muzike?

- Osim što se od 2008. ovde u Americi aktivno bavim pevanjem, imamo mali porodični biznis. U pitanju je burek šop, koji često reklamiram na Instagramu. Pravimo našu domaću hranu i propagiramo našu tradiciju Amerikancima.

Da li imate kontakt s nekim od kolega?

- U kontaktu sam s mnogim kolegama, često gostuju u Americi, tako da sam se s mnogima i videla. Videla sam se s Viki Miljković, a trebalo je i s Majom Marijanom, ali nismo uspele jer se razbolela. U kontaktu sam s Radom Manojlović.

Kako komentarišete to što se Milan Stanković povukao i posvetio veri? Bio je velika nada "Granda".

- Za njega mi je najžalije. Mislim da on zna koliko ga volim i smatram da je on jedinstven talenat. Dobar je pevač i lepo izgleda. Ko zna, možda se desi veliki povratak i mene i Milana duetom, to bi bilo baš dobro.

Jeste li nekada viđali njega i Radu zajedno?

- Viđala sam ih na snimanjima. Znam da su bili dugo u vezi. Volim i njega i Radu. Nju znam otkad je bila mala. Napravila je svoje prve pevačke korake uz mene. Tada sam bila članica grupe Nemoguće vruće, a Rada je imala 13-14 godina. Devojčica je bila, tata ju je stalno dovodio na svadbe. Rada i ja se znamo mnogo pre nego što smo obe počele da snimamo za "Grand". Postala je velika zvezda i mnogo mi je drago. Pre svega je dobra osoba, u kontaktu smo.

Kako vam se čine novi izvođači poput Desingerice?

- Pratim sve iz Amerike, upućena sam u dešavanja na estradi. Desingerica nije moja šoljica čaja, mislim da je šoumen i na tome mu svaka čast. Da li bih ja to podržala i išla na takav događaj, iskreno ne bih. To je za mlađu generaciju, a ja ne spadam u to. Ne bih nikada snimala duet sa izvođačima koji nisu moja šoljica čaja. Ta muzika koja je tuc-tuc, nabrajalice koje ne razumem, to meni ne pije vodu, ali nemam ništa protiv toga da oni avanzuju i zarađuju lovu, našli su način.

Sada snimate na Tiktoku. Može li mnogo da se zaradi kao što se priča?

- Pre muzike sam bila glumica i radila sam u pozorištu. To je bila moja prva ljubav, to je nešto što ljudi ne znaju. Sarađivala sam sa Slobodanom Ćustićem, ostao mi je taj talenat, tako da ja na Tiktoku prezentujem glumu i komediju. Ljudi mi veruju. Može da se zaradi, ali ja nisam osoba koja pljačka ljude i ne radim lajvove. Zarađujem jedino od pregleda, ali to je mizerno. Plaćaju me društvene mreže, ne pljačkam nikoga.

Postoji li još nešto o vama da javnost ne zna?

- Ima mnogo toga što ljudi ne znaju o meni, jer sam dugo u Americi. Snimala sam pesme u Americi na engleskom, nije jedina to radila Didi Džej. To sam radila za Unicef u cilju borbe protiv nasilja nad decom. To je velika čast. Uradila sam duet s francuskom pevačicom Adi Rusel, numeru "Rape Child", kao i sa grupom Kori Dor, oni su reperi. Snimila sam pesmu sa Andrijom Vulićem, a za budućnost sam pripremila dve pesme i prvi put ću se oprobati kao autor svojih pesama.

Koji su vam dalji planovi?

- Možete me uskoro očekivati u Srbiji s novim pesmama. Biće to veliki povratak na scenu, tako da moj sin i ja planiramo da konačno dođemo da živimo u Srbiju. Nema svrhe snimati u Americi i objavljivati u Srbiji, to je bacanje para, energije. Jedan krug u Americi sam zatvorila, sledeće godine će biti 20 godina otkako sam ovde i potpuno je normalno da se vratim u svoju zemlju i da nastavim tamo gde sam stala, jača i bolja.